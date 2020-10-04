Yahya Kaptanlılar, kazalardan bıktı!

Neredeyse her gün bir trafik kazasının yaşandığı Yahya Kaptan Mahallesi sakinleri artık bu duruma dur dedi. Mahallede bir araya gelen vatandaşlar, yaşanan kazaların önüne geçmek adına yetkililerden Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerine hız kesici istiyor. Sürücülerin sürekli hız yaptığı mahallede vatandaşlar büyük tedirginlik yaşıyor.

İMZA TOPLAYACAKLAR

Yahya Kaptan Mahallesi 1. Bölge C 29 Blok yöneticisi Alaattin Bayrak ile A 22 Blok yöneticisi Sebahattin Çarıkçı mahalle sakinleri adına konuyla ilgili açıklamada bulundu. Mahallesakinleri, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzeri 3. yol kavşağı ışıklar mevkiinde kazaların önüne geçilmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Konuyu birçok merciye dilekçe ile aktardıklarını dile getiren vatandaşlar, sorunun çözülmemesi üzerine imza kampanyası başlatacaklarını ifade etti. Ayrıca yolun karşı tarafına geçmekte güçlük çektiklerini dile getiren çevre sakinleri, yetkililerden çözüm bekliyor. “Cadde üzerine hız kesici konulması için birilerinin ölmesi mi gerekiyor” diyen vatandaşlar, duruma isyan etti.