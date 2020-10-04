Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
04 Eki 2020 - 15:36- Asayiş G: 04 Eki 2020 - 15:41

Yahya Kaptanlılar, kazalardan bıktı!

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi sakinleri, ardı arkası kesilmeyen trafik kazalarına karşı Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’ne hız kesici talep etti

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Neredeyse her gün bir trafik kazasının yaşandığı Yahya Kaptan Mahallesi sakinleri artık bu duruma dur dedi. Mahallede bir araya gelen vatandaşlar, yaşanan kazaların önüne geçmek adına yetkililerden Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerine hız kesici istiyor. Sürücülerin sürekli hız yaptığı mahallede vatandaşlar büyük tedirginlik yaşıyor.

İMZA TOPLAYACAKLAR

Yahya Kaptan Mahallesi 1. Bölge C 29 Blok yöneticisi Alaattin Bayrak ile A 22 Blok yöneticisi Sebahattin Çarıkçı mahalle sakinleri adına konuyla ilgili açıklamada bulundu. Mahallesakinleri, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzeri 3. yol kavşağı ışıklar mevkiinde kazaların önüne geçilmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Konuyu birçok merciye dilekçe ile aktardıklarını dile getiren vatandaşlar, sorunun çözülmemesi üzerine imza kampanyası başlatacaklarını ifade etti. Ayrıca yolun karşı tarafına geçmekte güçlük çektiklerini dile getiren çevre sakinleri, yetkililerden çözüm bekliyor.  “Cadde üzerine hız kesici konulması için birilerinin ölmesi mi gerekiyor” diyen vatandaşlar, duruma isyan etti.

04 Eki 2020 - 15:36 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu mask
Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu
Aranan 27 kişi polise yakalandı  mask
Aranan 27 kişi polise yakalandı 
Akaryakıt hırsızları serbest bırakıldı mask
Akaryakıt hırsızları serbest bırakıldı
O caddede haftada 2 defa kaza oluyor! mask
O caddede haftada 2 defa kaza oluyor!
Namaz saatini beklerken bıçaklanarak öldürüldü mask
Namaz saatini beklerken bıçaklanarak öldürüldü
D-100 karayolunda peş peşe iki kaza: 3 yaralı mask
D-100 karayolunda peş peşe iki kaza: 3 yaralı
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi düştü, köprü ortaya çıktı mask
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi düştü, köprü ortaya çıktı
Martı Scooter’ları İzmit başlattı, Zabıta topladı! Hürriyet "Pes vallahi" dedi mask
Martı Scooter’ları İzmit başlattı, Zabıta topladı! Hürriyet "Pes vallahi" dedi
İzmit'te yaşayan belediye başkanı ölü bulundu! mask
İzmit'te yaşayan belediye başkanı ölü bulundu!
Nihat Ergün AKP dönemindeki rüşvetleri anlattı mask
Nihat Ergün AKP dönemindeki rüşvetleri anlattı
Devletin lojmanını kendi malı gibi kullanıyor mask
Devletin lojmanını kendi malı gibi kullanıyor
Burak Süleyman açtı ağzını yumdu gözünü! mask
Burak Süleyman açtı ağzını yumdu gözünü!

GALERİ

Sürücü kalp krizi geçirdi! Durağa daldı! 1 çocuk 4 yaralı! mask
Sürücü kalp krizi geçirdi! Durağa daldı! 1 çocuk 4 yaralı!
Bu kedilerin yuvası ısı yalıtımlı mask
Bu kedilerin yuvası ısı yalıtımlı
Zihinsel engelli vatandaş ağaca sarılı halde bulundu mask
Zihinsel engelli vatandaş ağaca sarılı halde bulundu
Ölüme terk edilen vatandaşın yeni görüntüsü çıktı mask
Ölüme terk edilen vatandaşın yeni görüntüsü çıktı
26. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu mask
26. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu
Kocaeli’de kaçak göçmen operasyonu: 16 gözaltı mask
Kocaeli’de kaçak göçmen operasyonu: 16 gözaltı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL