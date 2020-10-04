Gelecek Partisi Dilovası’nda Fesih Telli seçilmiş başkan

Teşkilatlanma çalışmalarını sürdüren Gelecek Partisi Kocaeli teşkilatı, kongresini yaptığı ilçelere bir yenisini daha ekledi. Dilovası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve 15 gündem maddesinin karara bağlandığı genel kurulda 20 yönetim kurulu üyesi ile 16 il kongre delegesi belirlendi. Urfa il kongresinde görevli olduğu için Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir’in katılamadığı kongreye il başkanı Ömer Faruk Başaran başta olmak üzere il başkan yardımcıları, gençlik ve kadın kolları başkanları, ilçe başkanlarının tam kadro hazır bulundu. İYİ Parti İlçe Başkanı Emin Yılmaz, Saadet Partisi İlçe Başkanı Erkan Bilikli ile Dilovası’nın kurucusu ve üç dönem belediye başkanlığını yapan Ercan Dalkılıç’ın da hazır bulunduğu genel kurulda divan başkanlığına Eyüp Gençer, yardımcılıklarına Esra Yeşil ile Fatih Büyükavcı seçildi.

“BERABER BAŞARACAĞIZ”

İlçe başkanı Fesih Telli yaptığı konuşmada, “Ayrı gayrı olmadan bu süreç içerisinde haksızlığa karşı adımlarımızı atacağız. Bu süreçte hepimiz birer örnek olarak yer almaya çalışacağız. Dilovası’nda bu yola baş koyduysak beraber yürüyeceğiz ve beraber başarıp inşa edeceğiz” dedi.

"BÜYÜK SÜRPRİZLERE HAZIR OLUN"

İl Başkanı Ömer Faruk Başaran’da yaptığı açıklamada, “Dilovamız için bugün önemli bir gün ve bugün kongreye gidiyoruz kısa sürede teşkilatımızı kurduk ve yönetimimizi kurduk. Kongremizi de bugün gerçekleştiriyoruz. Gelecek Partisi olarak bir iddia yola çıktık. Partimizin önemiz de ki süreçte hem Dilovası’nı hem de Kocaeli’de her ilçede önemli yerlere taşıyacağız çok iyi organize olacağımızdan eminim ve bunu hem Dilovası hemde kocaelideki hemşerilerimiz bunu fark edecek. Dilovası en büyük sıkıntıları olan özel bir ilçemiz ve büyük zorluklarla kurulan ilçemiz yeterli hizmeti alamadı. İnsanoğlu başarılı bir sürece çevirebilir. Dilovası halkı seçimlerde gerekeni yapacak ve Dilovamız için en iyisi olacak. Kartepe, Başiskele ve Karamürsel’de atamaları en kısa sürede yapacağız ve kongreye gideceğiz. Kuramaz dediler kurduk. Milletvekili çıkaramaz dediler inşallah çıkaracağız. Belediye alamaz dediler inşallah alacağız. İlk seçimlerde Gelecek partisi çok güçlü bir şekilde geliyor. Sokağa çıktığımızda bunu görüyoruz. Dilovamız hizmete susamış bir beldemiz ve hizmete kavuşması yakındır ve her şey güzel olacak yeter ki inanalım. İnanmak kazanmanın yarısıdır. Biz inandık sizler de inanın” diye konuştu.

DİLOVASI İLÇE YÖNETİM KURULU

1. Fesih TELLİ (Başkan)

2. Yunus YILMAZ

3. Asım SATIR

4. Nimet ŞAHİN

5. Ahmet İŞLİCAN

6. Hayrettin LEVENT

7. Kemal ORUÇ

8. Murat POLAT

9. Ahmet KARATAŞ

10. Gökmen KARADAĞ

11. Mustafa AK

12. Muhammet DAŞDEMİR

13. İlhan Emre ARAS

14. Metin TELLİ

15. Kekeş BULAK

16. İbrahim TAYLAN

17. Seyithan DEMİREL

18. Ahmet ÖZDEMİR

19. Kerem ÇELİK

20. Yüksel İNALKOÇ

İL KONGRE DELEGELERİ: Fesih Telli, Asım Satır, Mustafa Ak, Muhammet Daşdemir, İlhan Emre Aras, Metin Telli, Yalçın Telli, Yakup Oruç, Ahmet Karataş, Gökmen Karadağ, Ahmet İşlican, Seyithan Demirel, Yunus Yılmaz, Kekeş Bulak, Hayrettin Levent ve Nimet Şahin