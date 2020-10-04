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04 Eki 2020 - 16:13- Asayiş G: 04 Eki 2020 - 16:17

Kural ihlali yapan 272 kişiye para cezası 

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 272 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 60 kişi yakalanarak gözaltına alındı

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 3 Ekim günü yapılan kontrollerde bin 426 iş yeri denetlenirken 19 bin 825 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 19 kişiye, maske takmadığı için 242 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişiye, ayakta yolcu kapasitesini aşan 2 sürücüye ve koronavirüs tedvirlerine uyulmayan 1 iş yerine olmak üzere toplam 272 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 60 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

04 Eki 2020 - 16:13 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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