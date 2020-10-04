Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 3 Ekim günü yapılan kontrollerde bin 426 iş yeri denetlenirken 19 bin 825 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 19 kişiye, maske takmadığı için 242 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişiye, ayakta yolcu kapasitesini aşan 2 sürücüye ve koronavirüs tedvirlerine uyulmayan 1 iş yerine olmak üzere toplam 272 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 60 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.
04 Eki 2020 - 16:13- Asayiş Güncelleme: 04 Eki 2020 - 16:17
Kural ihlali yapan 272 kişiye para cezası
Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 272 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 60 kişi yakalanarak gözaltına alındı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.