Kural ihlali yapan 272 kişiye para cezası 

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 3 Ekim günü yapılan kontrollerde bin 426 iş yeri denetlenirken 19 bin 825 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 19 kişiye, maske takmadığı için 242 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişiye, ayakta yolcu kapasitesini aşan 2 sürücüye ve koronavirüs tedvirlerine uyulmayan 1 iş yerine olmak üzere toplam 272 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 60 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.