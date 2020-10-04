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04 Eki 2020 - 16:34- Spor G: 04 Eki 2020 - 16:40

Aysun ve Tolga Havuç’u düğünü dillere destan oldu

Kocaeli Olimpiyat Yıldızları ve Cimnastik Kulübü ve Marmara Bil Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı gazetemiz yazarı Tolga Havuç hayatını eğitimci Aysun Hanım ile birleştirdi.  Pandemi tedbirleriyle düzenlenen nikâha protokol akın etti

Erdem ÖVÜÇ
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Nazmiye – Mehmet İmre çiftinin güzel kızları Aysun ile Fethiye – Mehmet çiftinin yakışıklı oğlu Tolga, aynı yastığa baş koymak için bir ömür boyu -Evet- dedi. Başiskele’de yer alan The Mahall Kır Düğün Salonu’nda gerçekleşen çiftin nikâhını Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü kıydı. Özlü’nün esprili konuşmaları sonrası konuklar eğlenceli anlara şahit olurken, ardından evlilik cüzdanının Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan tarafından verilmesini rica etti. Genç çifti kutlayan başkan Adnan Turan, cüzdanı gelin hanıma takdim etti.

ÇOK MUTLU GÖRÜNÜYORLARDI

Sıkı Kocaelisporlu, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Koç, Kocaeli Çukurovalılar Derneği Başkanı Erdoğan Davut ve Kocaeli Tokatlılar Derneği Başkan Burhan Şahin’in de yer aldığı nikâh sonrası evliler kervanına adlarını yazdıran Aysun-Tolga Havuç çifti ilk danslarını ederken, mutlulukları yüzlerinden belli oluyordu.

İLGİ ODAĞI MİNİK CİMNASTİKÇİLERDİ

Dans sonrası pastalarını kesen ikili ve aileleri katılımlarından ötürü konuklarına ötürü teşekkür ederken, davetliler de takı sırası için uzun kuyruklar oluşturdu. İş, spor ve siyaset camiasının tanınan isimlerinin akın ettiği nikâhın renkleri ise başkanlığını Tolga Havuç’un yaptığı Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü’nün minik sporcularıydı. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de küçük cimnastikçilerle yakından ilgilenmeyi ihmal etmedi.

04 Eki 2020 - 16:34 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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