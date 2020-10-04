Şükür: Kendi Sağlığınız için her gün yürüyün

Dağcı ve Doğa Sporcusu Rıdvan Şükür, 3 Ekim Dünya yürüyüş günü nedeniyle yaptığı açıklamada bireylerin kendi sağlıkları için yürümeye daha fazla zaman ayırmaları gerektiğini söyledi. Sporun insan sağlığı için bir gereklilik olduğunu belirten dağcı Şükür, spor salonlarına ayıracak zamanı olmayanların gün içinde10 bin adım atarak bu açığı bir parçada olsa azaltabileceklerini belirtti. Hareketsiz yaşam tarzının hastalıklara davetiye çıkardığını dile getiren Şükür, şehir dışına çıkıp doğal çevrelere ulaşamayanların bireylerin şehir içinde kendi belirleyecekleri mesafe ve rotaları keyifle yürüyebileceklerini söyledi.