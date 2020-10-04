Gülben, Hilal ve Ece A milli takımda

Türkiye şampiyonu Gaziantep ALG’de oynayan Gölcüklü kızımız Gülbin Hız yeniden A milli takıma alınırken, Kocaeli Kadın Futbol Kulübü sporcusu Ece Tekmen de bu onura ulaştı

HİLAL BAŞKOL DA ANTRENÖRLÜK YAPIYOR

Kadın A Milli Takımının Kosova ve Rusya maçları aday kadrosu açıklandı. İki Kocaelili kızımız A milli takıma seçilirken, biri de antrenörlük yapıyor. Kadın A Milli Takımımızın 23 Ekim 2020 Cuma günü Antalya'da Kosova ve 27 Ekim 2020 Salı günü Moskova'da Rusya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarının aday kadrosunda 3 Kocaelili var. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 10 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 13.00'te Antalya The Sense De Luxe Hotel'de toplanacak.