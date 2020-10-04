Gülben, Hilal ve Ece A milli takımda

Türkiye şampiyonu Gaziantep ALG’de oynayan Gölcüklü kızımız Gülbin Hız yeniden A milli takıma alınırken, Kocaeli Kadın Futbol Kulübü sporcusu Ece Tekmen de bu onura ulaştı
HİLAL BAŞKOL DA ANTRENÖRLÜK YAPIYOR
Kadın A Milli Takımının Kosova ve Rusya maçları aday kadrosu açıklandı. İki Kocaelili kızımız A milli takıma seçilirken, biri de antrenörlük yapıyor. Kadın A Milli Takımımızın 23 Ekim 2020 Cuma günü Antalya'da Kosova ve 27 Ekim 2020 Salı günü Moskova'da Rusya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarının aday kadrosunda 3 Kocaelili var. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 10 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 13.00'te Antalya The Sense De Luxe Hotel'de toplanacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.