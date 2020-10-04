Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
04 Eki 2020 - 18:43- Gündem G: 04 Eki 2020 - 18:49

Kürekçi, kimyasal maddeye dikkat çekti

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kocaeli Şubesi Çayırova’daki depolama firmasında kimyasal maddelerin bulunduğu rafların çöktüğü, çalışanların günlük kıyafetleri ve paspas ile kimyasalları temizlemeye çalıştığı, rahatsızlıklar yaşandığı belirtilerek, tepki gösterildi
mask

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kocaeli Şubesi, yaklaşık 1 ay önce Çayırova ilçesindeki depolama firmasında kimyasal maddelerin bulunduğu rafların çökmesi sonucu yaşandığı belirtilen kazayla ilgili açıklama yaptı. TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Kürekçi, kaza sonrasında yapılan uygulamaların yanlış olduğunu söyledi.

SAĞLIK SORUNLARI

Kürekçi, deponun 4'üncü katındaki başka bir firma tarafından kullanılan kimyasal depolama raflarının çöktüğü ve tonlarca farklı kimyasal maddenin deponun diğer kısımları ile bina dışına yayıldığını söyleyerek, olayın yaşandığı günden bu yana farklı bölümlerde çalışan işçiler de dahil birçok çalışanda gözlerde kızarma, yaşarma, burun tıkanıklığı, kuru öksürük, ciltte leke oluşması gibi şikayetler ortaya çıktığını belirtti. Çalışan kişilerin beyanına göre, dağılan kimyasal maddelerin koruyucu önlemler alınmadan temizlenmeye çalışıldığı, AFAD’ın kimyasal temizleme işlemi yapılmadan depoya girilmemesi yönündeki uyarısının da dikkate alınmadığına yer verildi.

RAFLARIN KAPASİTESİ

Depolama firmalarının rafların güvenli olarak taşıyabileceği yükleri hesaplayarak görülebilecek yerlere asmaları zorunluluğu olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, kazanın yaşandığı depoda, kimyasalların depolanmasında kullanılan rafların kapasitesinin işçiler tarafından bilinmediği, etiketleme yapılmadığı ve bu nedenle kapasitenin aşılarak rafların çöktüğü iddia edildi. Sıvı kimyasalların herhangi bir binanın 4'üncü katında depolanmasının da uygun olmadığı belirtilen açıklamada, sıvı kimyasalların olası yayılma ihtimaline karşı sızdırmaz toplama çukuru olan ve etrafı yayılmayı engelleyen kanallar ile çevrilmiş alanlarda depolanmış olması gerektiği belirtildi. Kazanın yaşandığı depoda böyle bir önlem alınmamasından dolayı, kaza sırasında kimyasalların deponun diğer kısımları ve depo dışına yayılarak toprağa karıştığı belirtildi.

KORUKUYU ÖNLEM

Çalışanların kaza sonrasında depodaki kimyasalların tamamının isim ve güvenlik bilgi formlarına ulaşamadığının iddia edildiği açıklamada, çalışanların hekim muayenesi esnasında bu bilgileri sunmasının öneminden bahsedildi. Deponun diğer kısımları ve çevreye yayılan kimyasalların çalışanlar tarafından koruyucu önlem olmadan, günlük kıyafetleri ve paspas gibi günlük temizlik ekipmanlarıyla temizlenmeye çalışıldığının belirtildiği açıklamada, bu durumun çalışanların kimyasal maddelere daha fazla maruz kalarak olumsuz etkilenmelerine sebep olabileceği belirtildi.

DENETİM YAPILMALI

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu olarak çalışanların sağlığı ile ilgili tedbirlerin alınması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvuru yapılacağının belirtilirken, depodaki faaliyetlerin derhal durdurulması, çalışanların tamamının sağlık kontrolünden geçirilerek gerekli ise tedavilerinin karşılanması, kimyasal maddeden etkilenen alanın tedbirler alınarak mevzuata uygun şekilde temizlenmesi, depodaki tüm rafların kontrollerinin ve statik hesaplarının yapılarak kapasitelerinin işaretlenmesi ve deponun iş müfettişleri tarafından acilen denetlenmesi talep edildi.

04 Eki 2020 - 18:43 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kandıra’da esnaf sorunları konuşuldu mask
Kandıra’da esnaf sorunları konuşuldu
Körfez’de şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak mask
Körfez’de şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak
KO-MEK, kadınların en güçlü “kaynağı” mask
KO-MEK, kadınların en güçlü “kaynağı”
Bostancı, "Bu dünya hepimizin" mask
Bostancı, "Bu dünya hepimizin"
Kocaman: Bakanlık araç alımı için şartlı bağışta bulundu mask
Kocaman: Bakanlık araç alımı için şartlı bağışta bulundu
Kartepe'de hayvan sevgisi mask
Kartepe'de hayvan sevgisi
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi düştü, köprü ortaya çıktı mask
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi düştü, köprü ortaya çıktı
Martı Scooter’ları İzmit başlattı, Zabıta topladı! Hürriyet "Pes vallahi" dedi mask
Martı Scooter’ları İzmit başlattı, Zabıta topladı! Hürriyet "Pes vallahi" dedi
İzmit'te yaşayan belediye başkanı ölü bulundu! mask
İzmit'te yaşayan belediye başkanı ölü bulundu!
Nihat Ergün AKP dönemindeki rüşvetleri anlattı mask
Nihat Ergün AKP dönemindeki rüşvetleri anlattı
Devletin lojmanını kendi malı gibi kullanıyor mask
Devletin lojmanını kendi malı gibi kullanıyor
Burak Süleyman açtı ağzını yumdu gözünü! mask
Burak Süleyman açtı ağzını yumdu gözünü!

GALERİ

Kalp krizi geçiren sürücü durağa daldı! 4 YARALI mask
Kalp krizi geçiren sürücü durağa daldı! 4 YARALI
Bu kedilerin yuvası ısı yalıtımlı mask
Bu kedilerin yuvası ısı yalıtımlı
Zihinsel engelli vatandaş ağaca sarılı halde bulundu mask
Zihinsel engelli vatandaş ağaca sarılı halde bulundu
Ölüme terk edilen vatandaşın yeni görüntüsü çıktı mask
Ölüme terk edilen vatandaşın yeni görüntüsü çıktı
26. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu mask
26. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu
Kocaeli’de kaçak göçmen operasyonu: 16 gözaltı mask
Kocaeli’de kaçak göçmen operasyonu: 16 gözaltı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL