İlk çeyrekte rakibine üstünlük sağlayan Bellona Kayseri Basketbol 22-13 önde girdiği ikinci çeyrekte sayı bulmakta zorlandı. İzmit Belediyespor, ikinci çeyrekte rakip potadan boş dönmeyerek skoru 27-29’a getirdi. Devre Bellona Kayseri Basketbol oyuncusu Melis Gülcan’ın attığı sayı ile 29-29 tamamlandı. 3. çeyrekte ilk dakikalarda sayı bulmakta zorlanan Bellona Kayseri Basketbol, Ayşegül, Melis ve Harris’in sayıları ile toparlanarak skoru 38-35’e getirdi. 3. çeyrek Bellona Kayseri Basketbol’un 47-44 üstünlüğü ile bitti. Oldukça çekişmeli geçen son periyotta, son dakikaya 61-61 eşitlikle bitti. Uzatmaya giden maçın son saniyelerinde hücumdan faydalanamayan Bellona Kayseri Basketbol maçı 68-69 kaybetti.
04 Eki 2020 - 18:57- Spor Güncelleme: 04 Eki 2020 - 19:00
Periler, Kayseri’de galibiyeti kaptı 68-69
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi’nde Bellona Kayseri Basketbol sahasında İzmit Belediyespor’a 68-69 yenildi, Periler ilk maçta galibiyetle tanıştı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.