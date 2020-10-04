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04 Eki 2020 - 18:57- Spor G: 04 Eki 2020 - 19:00

Periler, Kayseri’de   galibiyeti kaptı 68-69

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi’nde Bellona Kayseri Basketbol sahasında İzmit Belediyespor’a 68-69 yenildi, Periler ilk maçta galibiyetle tanıştı

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İlk çeyrekte rakibine üstünlük sağlayan Bellona Kayseri Basketbol 22-13 önde girdiği ikinci çeyrekte sayı bulmakta zorlandı. İzmit Belediyespor, ikinci çeyrekte rakip potadan boş dönmeyerek skoru 27-29’a getirdi. Devre Bellona Kayseri Basketbol oyuncusu Melis Gülcan’ın attığı sayı ile 29-29 tamamlandı. 3. çeyrekte ilk dakikalarda sayı bulmakta zorlanan Bellona Kayseri Basketbol, Ayşegül, Melis ve Harris’in sayıları ile toparlanarak skoru 38-35’e getirdi. 3. çeyrek Bellona Kayseri Basketbol’un 47-44 üstünlüğü ile bitti. Oldukça çekişmeli geçen son periyotta, son dakikaya 61-61 eşitlikle bitti. Uzatmaya giden maçın son saniyelerinde hücumdan faydalanamayan Bellona Kayseri Basketbol maçı 68-69 kaybetti.

04 Eki 2020 - 18:57 - Spor

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