Gölcükspor başladı, Karşıyaka bitirdi: 1-2

3.Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor, ikinci iç saha, üçüncü lig maçında da puansız kalırken, dibe yapıştı. Sezonun ilk golünü atmasına rağmen iki gol birden yiyen Kırmızı Siyahlılar, dün de Karşıyaka karşısında tutunamadı
3’TE SIFIR ÇEKTİ…
Sezona rahat bir ortamda Fenerbahçe Topuk Yaylası’nda hazırlanan Gölcükspor, transfer de yapmasına rağmen, dikiş tutturamadı. İlk mazında Çarşamba’ya iç sahada 1-0 yenilen, önceki hafta da Soma deplasmanında aynı skorla puansız kalan takım, dün de Karşıyaka’yı konuk etti ve seyircisiz maçın daha başında öne geçmesine rağmen, 2-1’lik yenilgiyle yine puansız kaldı.
OĞUZMAN İLE ÖNE GEÇTİ AMA…
Tunahan Akdoğan’ın talebeleri, Oğuzhan ile maçın henüz 8. dakikasında öne geçti. 29.dakikada Doğukan penaltıda Karşıyaka’yı beraberliğe taşıdı. Devre bu sonuçla bitti. Maçtın ikinci yarısının hemen başında, 53. Dakikada Hakan ile öne geçen konuk ekip, skoru maç sonuna kadar korudu. Maçta Metin, Ali Mert, Arif, Batuhan sarı kart gördü. Gölcükspor 11 Ekim’de Batman ile deplasmanda karşılaşacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Veli - Hey gidi gölcükspor kimlerin eline kaldı yönetimle bu iş olmaz belliydi ilerki haftalarda avaraj takımı olur yazık belediye başkanı mutludur umarın
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.