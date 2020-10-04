Gölcükspor başladı, Karşıyaka bitirdi: 1-2

3.Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor, ikinci iç saha, üçüncü lig maçında da puansız kalırken, dibe yapıştı. Sezonun ilk golünü atmasına rağmen iki gol birden yiyen Kırmızı Siyahlılar, dün de Karşıyaka karşısında tutunamadı

3’TE SIFIR ÇEKTİ…

Sezona rahat bir ortamda Fenerbahçe Topuk Yaylası’nda hazırlanan Gölcükspor, transfer de yapmasına rağmen, dikiş tutturamadı. İlk mazında Çarşamba’ya iç sahada 1-0 yenilen, önceki hafta da Soma deplasmanında aynı skorla puansız kalan takım, dün de Karşıyaka’yı konuk etti ve seyircisiz maçın daha başında öne geçmesine rağmen, 2-1’lik yenilgiyle yine puansız kaldı.

OĞUZMAN İLE ÖNE GEÇTİ AMA…

Tunahan Akdoğan’ın talebeleri, Oğuzhan ile maçın henüz 8. dakikasında öne geçti. 29.dakikada Doğukan penaltıda Karşıyaka’yı beraberliğe taşıdı. Devre bu sonuçla bitti. Maçtın ikinci yarısının hemen başında, 53. Dakikada Hakan ile öne geçen konuk ekip, skoru maç sonuna kadar korudu. Maçta Metin, Ali Mert, Arif, Batuhan sarı kart gördü. Gölcükspor 11 Ekim’de Batman ile deplasmanda karşılaşacak.