Darıca Ceyhan’da ilk yenilgiyi aldı

Darıca GB., Adana deplasmanında ilk yenilgisini aldı. Sarı Yeşilliler, 45. Dakikada nebi ile öne geçtiği deplasmanda, Ercan ve Muhammet’in penaltı golüne engel olamadı. Sarı Yeşilliler bu sezon bir yenilgi bir beraberlikten sonra, üçüncü hafta yenilgiyle tanıştı.