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04 Eki 2020 - 19:07- Spor G: 04 Eki 2020 - 19:26

İsmail Yüksek’in babası Kocaelispor diyor!

Kocaelispor’un transferinde sona yaklaştığı Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek’in babası Bekir Yüksek oğlunun Kocaelispor’da forma giymesini istiyor.
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Gölcükspor’dan Fenerbahçe’ye 5 yıllığına transfer olan İsmail Yüksek ile gurur duyduğunu ifade eden Bekir Yüksek, oğlunun yeşil siyahlı kulüpte forma giymesinin iki taraf için de olumlu olacağını düşünüyor.

BELOZOĞLU NET KONUŞTU

İsmail ile Boluspor ve Balıkesirspor yakından ilgileniyor. Bu arada Fenerbahçe’de Sportif Direktör Emre Belözoğlu, İsmail için gelen tüm kiralık tekliflerini veto etmişti. Kocaelispor Teknik Direktörü Erhan Altın ve yardımcısı Taner Gülleri, İsmail’i Kocaelispor’a ısrarlı bir şekilde istemesi üzerine Emre Belozoğlu’nun “İsmail kiralık gidecekse Kocaelispor’a gidebilir. Olası bir sakatlıkta İsmail’in her şeyi ile Fenerbahçe ilgilenecek. Anlaşma olursa iki taraf için de hayırlısı olsun” dediği öğrenildi. İsmail’in Ankara’da ikamet eden menajeri Emrah Bozkurt bugün İzmit’e gelmesi ve İsmail’in transferinin bitirilmesi bekleniyor.

04 Eki 2020 - 19:07 - Spor

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Selahattin Büyük - İsmail kocaelinin çocuğudur, menejer bozuntusunun yaptığı terbiyesizlik karşılıksız kalmamalı, Kocaelispora ve yönetime büyük saygısızlık yapmışdır, ismail kardeşimizin babasını tebrik ediyorum, herekeni yapmıştır, hayırlı olsun..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Ekim 20:57

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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