İsmail Yüksek’in babası Kocaelispor diyor!

Gölcükspor’dan Fenerbahçe’ye 5 yıllığına transfer olan İsmail Yüksek ile gurur duyduğunu ifade eden Bekir Yüksek, oğlunun yeşil siyahlı kulüpte forma giymesinin iki taraf için de olumlu olacağını düşünüyor.

BELOZOĞLU NET KONUŞTU

İsmail ile Boluspor ve Balıkesirspor yakından ilgileniyor. Bu arada Fenerbahçe’de Sportif Direktör Emre Belözoğlu, İsmail için gelen tüm kiralık tekliflerini veto etmişti. Kocaelispor Teknik Direktörü Erhan Altın ve yardımcısı Taner Gülleri, İsmail’i Kocaelispor’a ısrarlı bir şekilde istemesi üzerine Emre Belozoğlu’nun “İsmail kiralık gidecekse Kocaelispor’a gidebilir. Olası bir sakatlıkta İsmail’in her şeyi ile Fenerbahçe ilgilenecek. Anlaşma olursa iki taraf için de hayırlısı olsun” dediği öğrenildi. İsmail’in Ankara’da ikamet eden menajeri Emrah Bozkurt bugün İzmit’e gelmesi ve İsmail’in transferinin bitirilmesi bekleniyor.