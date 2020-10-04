Bakan Koca açıkladı! 57 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1429 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 57 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 441'e, toplam vaka sayısı ise 324 bin 443'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1182 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1182 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 285 bin 50'Ye yükseldi. Toplam test sayısı 10 milyon 806 bin 285, ağır hasta sayısı 1475, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.4 oldu.

"BİRLİKTE TEDBİRLERE UYARAK VİRÜSE FIRSAT VERMEMELİYİZ"

Bakan Koca, "Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz" ifadelerini kullandı.