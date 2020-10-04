İsmail Yüksek’in işini menajeri bozdu!

Kocaelispor’un transferinde sona yaklaştığı Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek’in Kocaelispor’a imzası gerçekleşmedi. Dün Ankara’daki menajeri Emrah Bozkurt ile görüşen yönetim kurulu Bozkurt’un talep ettiği rakamda ısrar etmesi üzerine İsmail transferinden vazgeçti. 1 milyon lira isteyen Emrah Bozkurt’a teklif edilen rakam bonuslarla birlikte 700 bin liraydı. İsmail ile Boluspor ve Balıkesirspor yakından ilgileniyor. Futbolcunun Boluspor’a kiralanma ihtimali bulunuyor.