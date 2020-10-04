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04 Eki 2020 - 21:28- Spor G: 04 Eki 2020 - 21:31

İsmail Yüksek’in işini menajeri bozdu!

Kocaelispor’un transferinde sona yaklaştığı Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek’in Kocaelispor’a imzası gerçekleşmedi. Dün Ankara’daki menajeri Emrah...
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Kocaelispor’un transferinde sona yaklaştığı Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek’in Kocaelispor’a imzası gerçekleşmedi. Dün Ankara’daki menajeri Emrah Bozkurt ile görüşen yönetim kurulu Bozkurt’un talep ettiği rakamda ısrar etmesi üzerine İsmail transferinden vazgeçti. 1 milyon lira isteyen Emrah Bozkurt’a teklif edilen rakam bonuslarla birlikte 700 bin liraydı. İsmail ile Boluspor ve Balıkesirspor yakından ilgileniyor. Futbolcunun Boluspor’a kiralanma ihtimali bulunuyor.

04 Eki 2020 - 21:28 - Spor

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