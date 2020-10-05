Tersane işçi alacak

Başkan Gökbayrak, " Gölcük Tersane Komutanlığı’na alınacak 94 işçi ile alakalı olarak, Tersaneler Genel Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı. Mülakatlarımız, 19 Ekim 2020 tarihi itibariyle başlayacak olup iki hafta boyunca devam edecek. İşe girecek arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun temennilerimizi iletiyoruz. Takip eden süreçte Milli Savunma Bakanlığı ve Tersaneler Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerde, önümüzdeki senelerde daha fazla işçi alımı için dün olduğu gibi bugün de taleplerimiz devam edecek” dedi.

‘İŞÇİ ARKADAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ’

İşçilerin çalışmaları hakkında düşüncelerini dile getiren Başkan Gökbayrak, “Pandemi süresince Akdeniz’le ilgili sıkıntılarla alakalı olarak Aksaz Onarım Destek Komutanlığı’na ve İzmir Foça Komutanlığı’na, gemilerimizin bakım ve onarımını yapmak için işçi arkadaşlarımız gitmişti. Her bir işçimize, zaman mefhumu gözetmeksizin 24 saat hizmet verip gemilerimizin Akdeniz’de yüzmesine vesile oldukları için canı gönülden teşekkür ediyoruz. Çalışmalarındaki başarıları daim olsun” dedi.

‘ANLAŞMALARIN BÜYÜK FAYDASI OLDU’

Son olarak, Azerbaycan’ın durumu ve sendikal anlaşmaları hakkında konuşan Başkan Gökbayrak, “Ermenistan’ın hadsiz ve tutarsızca Azeri kardeşlerimize yapmış olduğu saldırıyı esefle kınıyoruz. Devletimiz, milletimiz, Türk Harb-İş Sendikası’nın tüm kurulları ve işçi arkadaşlarımızla kardeş devletimiz Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Son olarak, üyelerimiz için gerek sağlık gerekse de diğer tüm konularda yaptığımız anlaşmalar, bu zamana kadar çok faydalı oldu. Bundan sonra da üyelerimizin menfaatine olacak her türlü kurum ve kuruluşla anlaşmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.