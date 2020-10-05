İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri hesaplarda

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Ekim’de hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. İşsizlik ve kısa çalışma ödeneğinden faydalananların hesaplarına ücretleri yatırılmaya başlandı.Sistemde IBAN bilgileri bulunmayanlara PTT üzerinden ödeme yapılacak.Yeni haftada Nakdi Ücret Desteği ödemeleri de gerçekleştirilecek. Eylül ayı ödemeleri 8-9 Ekim'de hesaplara aktarılacak.Ödemeler, yine banka hesapları üzerinden T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak.