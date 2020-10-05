Bölgemizde vaka sayısı artmaya devam ediyor!

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakaları ile ilgili yeni bir rapor yayınladı. Bakanlığın raporuna göre, Kocaeli’nin de bulunduğu Doğu Marmara bölgede bir günde 131 yeni vaka tespit edildi. Bakanlığın verilerine göre, bir gün öncesine göre vaka sayısı 17 kişi arttı. 3 Ekim verilerine göre, bölgemizde 45 kişinin hastaneye yatırıldığı, 36 kişinin ise taburcu edildiği belirtildi.