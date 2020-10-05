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05 Eki 2020 - 10:36- Ekonomi G: 05 Eki 2020 - 10:38

Mimar ve mobilya tasarımcıları için doğadan ilham alan dekorlar

Yıldız Entegre, orman ürünlerini tercih eden mimar ve mobilya tasarımcıları için hazırladığı yeni koleksiyonunu tanıttı. Yıldız Trend markası için geliştirilen “Live Selection” koleksiyonunda 15 farklı dekor seçeneği bulunurken, markanın mdflam ve suntalam ürünleri için sunduğu toplam renk de bu koleksiyonla birlikte 184’e ulaştı.
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Dünyada son dönemde güç kazanan doğaya dönüş trendiyle birlikte, iç mekanlarda orman ürünlerinin kullanımı da her geçen gün artıyor. Söz konusu trend Türkiye’de de tasarımlara yansımaya başlarken, orman ürünleri sektörünün önde gelen markalarından Yıldız Entegre mimar ve tasarımcılara sunduğu seçenekleri yeni koleksiyonlarla genişletiyor. Yıldız Entegre’nin panel grubunda faaliyet gösteren markası Yıldız Trend için geliştirilen Live Selection koleksiyonu doğadan ilham alan dekorlarıyla, iç mekanlara estetik ve ferahlık katıyor. Söz konusu koleksiyonda 15 farklı dekor seçeneği bulunurken, markanın mdflam ve suntalam ürünleri için sunduğu toplam renk de bu koleksiyonla birlikte 184’e ulaşmış oldu.

GRİNİN HAKİMİYETİ DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye’nin önde gelen mimar ve mobilya tasarımcılarınailham kaynağı olmaya hazırlanan koleksiyonda, milenyum rengi olan ve dekorasyonda modern şıklığın tamamlayıcısı olarak kabul edilen grinin hakimiyeti dikkat çekiyor. Yeşilin ahşabın cazibesine kattığı uyumu simgeleyen ’Silva’ koleksiyonda ‘doğanın enerjisi’ olarak yerini alırken, taş ve ahşap harmonisini sevenler için tasarlanan Frezya ve endüstriyel tasarım severlerin beğenisine sunulan Luna Live Collection’da öne çıkan diğer modeller olarak dikkat çekiyor.

DOĞA YENİDEN TASARIMIN KALBİNDE

Yıldız Trend markasının, suntave mdf bazlı panelleri, farklı renk, desen vedokularla mimar ve mobilya tasarımcılarına sunmayı ilke edindiğini ifade eden Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, “Bu yeni koleksiyon panel grubunda sahiplendiğimiz bu vizyonun bir göstergesi. Son dönemde özellikle iç mekanlarda doğaya dönüşün yeniden tasarımın kalbine yerleştiğini görüyoruz. Biz de Yıldız Entegre olarak ağacın izinde ilerlemeyi sürdürüyor; mimar ve mobilya tasarımcılarımıza geleceği şekillendirmelerinde yardımcı oluyoruz. Onların görüş ve önerilerinden yola çıkarak hazırladığımız bu yeni koleksiyon, estetik ve doğallığı ön plana koyarken, doğanın gücünden ilham alan renk seçenekleriyle farklı zevklere hitap edecek” dedi.

 

 

 

Yıldız Entegre Hakkında

Yıldız Entegre, 1890 yılında Trabzon’da kereste ticareti ile başlayan iş hayatında kazandığı deneyimleri, 1982 yılında kurumsallaşma hamlesiyle ileriye taşıyarak orman ürünleri sektöründe global bir oyuncu olmayı başardı.

Girişimci ve yenilikçi yaklaşımıyla fark yaratan Yıldız Entegre, Türkiye’nin en büyük 30. sanayi şirketidir. Dünyada orman ürünleri sektöründe yer alan ilk 10 şirket arasındadır. 1.725.000 m²’den fazla alanda kurulu bulunan, farklı coğrafyalardaki 7 üretim tesisi, 3 liman terminali ve 3 deposu ile çalışmalarını ‘Doğaya ve insana saygı’ ilkesiyle gerçekleştiren Yıldız Entegre, tüm üretim tesislerinde toplam 12.000 m3/gün levha üretim kapasitesine sahip.

Yıldız Entegre Türkiye, Romanya ve Slovenya’da bulunan üretim tesislerinde; MDF, MDFlam, sunta, suntalam, laminat parke, boyalı levha (mdf, sunta), kapak panel, lak panel, mdf kapı, kapı paneli, emprenyelikağıt ile tutkal üretimi gerçekleştiriyor. ABD’de ise liman terminallerine sahip olan Yıldız Entegre,üretim için gerekli olan hammadde kaynaklarının tedarik edilmesi, depolanması ve lojistik hizmetlerin sağlanmasına çalışıyor.

Şirketin amiral gemisi Kartepe tesisi, dünyanın tek çatı altında kurulmuş en büyük entegre MDF üretim tesisi olma özelliğini bugün hâlâ gururla taşımaktadır. Global bir marka olma yolunda ilk adımlarını ABD yatırımı ile hayata geçiren Yıldız Entegre; Romanya ve Slovenya’daki üretim tesisleriyle Avrupa, Kuzey Afrika, Rusya ve Türki Cumhuriyetlerdeki varlığını güçlendiriyor.

Yıldız Entegre, farklı ihtiyaçlara yanıt veren geniş ürün yelpazesiyle doğanın estetiğini, yaşadığımız tüm alanlara taşıyarak. “Bugün ürettiklerimiz, yarınlarımızı tüketmesin” anlayışıyla hem günümüz hem de gelecek kuşaklar için sorumluluk bilinciyle çalışıp, kendi kaynaklarıyla gerçekleştirdiği binlerce ağaç dikiminin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte birçok çevreci, toplumsal ve kültürel etkinliğe de imza atıyor.

www.yildizentegre.com

 

 

 

05 Eki 2020 - 10:36 - Ekonomi

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