Meteoroloji'den Kocaeli için sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzeydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri ile Muş’un doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor. Yağışların Rize il geneli ile Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı kesimlerinde etkili olacağı ön görülüyor.
10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji tarafından paylaşılan ‘Türkiye İçin Uyarı Durumu’ haritasında; Aydın, Bursa, İzmir, Manisa, Sakarya, Balıkesir, Kocaeli, Denizli, Muğla ve Yalova olmak üzere 10 il için sarı uyarı verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.