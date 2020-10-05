Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
05 Eki 2020 - 10:53- Siyaset G: 05 Eki 2020 - 10:55

BBP’de il başkanlarının ortak adayı Genel Başkan Destici

Büyük Birlik Partisi (BBP) il başkanları dün gerçekleşen toplantıda hep birlikte Genel Başkan Mustafa Destici’ye destek kararı aldı.
mask

4 Ekim 2020 Pazar günü Ankara'da yapılan İl Başkanları Toplantısında tüm il başkanları Genel Başkan Mustafa Destici'ye destek kararı aldı. Toplantıda, İstanbul, Ankara, İzmir, Sivas, Konya, Bursa,  Kocaeli, Eskişehir, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Ordu, Samsun, Denizli, Muğla, Adana, Mersin, Manisa, Kayseri başta olmak üzere tüm il başkanları yer aldı. 18 Ekim 2020 tarihinde Ankara Taha Akgül Spor Kompleksinde yapılacak 11. Olağan Kongrede Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye destek kararı alarak bunu kamuoyuna deklare ettiler.

05 Eki 2020 - 10:53 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
EMEP: Tüm işçiler, 14 gün ücretli izne çıkarılmalı mask
EMEP: Tüm işçiler, 14 gün ücretli izne çıkarılmalı
"Ermenistan devlet değil, terör örgütüdür" mask
"Ermenistan devlet değil, terör örgütüdür"
“Mancarlı pideyi de biz bulduk deseydiniz” mask
“Mancarlı pideyi de biz bulduk deseydiniz”
Gelecek İzmit’ten Azerbaycan’a destek mask
Gelecek İzmit’ten Azerbaycan’a destek
Gelecek Partisi Dilovası’nda Fesih Telli seçilmiş başkan mask
Gelecek Partisi Dilovası’nda Fesih Telli seçilmiş başkan
CHP’den Başiskele’de Kadın Kooperatifi Hareketi mask
CHP’den Başiskele’de Kadın Kooperatifi Hareketi
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Martı Scooter’ları İzmit başlattı, Zabıta topladı! Hürriyet "Pes vallahi" dedi mask
Martı Scooter’ları İzmit başlattı, Zabıta topladı! Hürriyet "Pes vallahi" dedi
Nihat Ergün AKP dönemindeki rüşvetleri anlattı mask
Nihat Ergün AKP dönemindeki rüşvetleri anlattı
İzmit'te yaşayan belediye başkanı ölü bulundu! mask
İzmit'te yaşayan belediye başkanı ölü bulundu!
O hastaneye bir şok da Valilik’ten mask
O hastaneye bir şok da Valilik’ten
Yüzde 100 engelli şahıs cezaevinde öldü mask
Yüzde 100 engelli şahıs cezaevinde öldü
Namaz saatini beklerken bıçaklanarak öldürüldü mask
Namaz saatini beklerken bıçaklanarak öldürüldü

GALERİ

3. hafta 3 gol 3 ALTIN puan! “3-0” mask
3. hafta 3 gol 3 ALTIN puan! “3-0”
Kocaelispor-Çorumspor FK (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Çorumspor FK (Canlı anlatım)
Kalp krizi geçiren sürücü durağa daldı! 4 YARALI mask
Kalp krizi geçiren sürücü durağa daldı! 4 YARALI
Bu kedilerin yuvası ısı yalıtımlı mask
Bu kedilerin yuvası ısı yalıtımlı
Zihinsel engelli vatandaş ağaca sarılı halde bulundu mask
Zihinsel engelli vatandaş ağaca sarılı halde bulundu
Ölüme terk edilen vatandaşın yeni görüntüsü çıktı mask
Ölüme terk edilen vatandaşın yeni görüntüsü çıktı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL