Toyota Plaza Kocaeli Kaya’da eski dostlar buluşuyor

Özellikle 1993 ve 2013 öncesi seçili Corolla, Auris ve Yaris modelleri için çok cazip fiyat avantajlarına sahip “Özel Fiyatlandırılmış Parçalar ve Avantajlı Menü” gruplarının oluşturulduğu fırsat paketlerinde, farklı bakım ve onarım menüleri yer alırken, birçok yedek parça da avantajlı olarak sunulacak.
COROLLA, YARİS VE AURİS’İ KAPSIYOR
Çok özel fırsatların yer aldığı “Eski Dostlar Paketi”nden yararlanmak için, 1993 sonrası ile 2013 öncesi Toyota’nızı en yakın Toyota Plaza Kocaeli’ye götürmeniz yeterli olacak. . Cazip fiyatlı orijinal yedek parçalar; 1993-2013 arasındaki seçili Corolla, 2011 ve öncesindeki seçili Yaris ve 2006-2012 arasındaki seçili Auris modellerini kapsamaktadır.
FOREVER KART İLE PUAN KAZANIYORLAR
Sektörün en kapsamlı sadakat programı olan Forever Kart ile Toyota Plaza Kocaeli Kaya’ya gelen Toyota sahipleri , ToyotaForever Programı sayesinde Toyota Plazalarda yaptıkları servis harcamalarında Toyota Puan kazanıyorlar. Üstelik Toyota Puan kullandıkça artıyor, daha fazla indirim ve avantaj kazandırıyor.
TOYOTA “ESKİ DOSTLARINI” UNUTMUYOR
Eski Dostlar kampanyası hakkında bilgi veren Toyota Plaza Kocaeli Kaya Servisi Müdürü Onur Sapmaz, “Toyota müthiş bir kampanya ile müşteri demiyorum, ailesinin yanında. Çünkü her Toyota kullanan bizim ailemize katılmış olur. Bu sefer de yıllardır Toyota kullanan aile bireylerimize dokunuyoruz. Toyota eski dostlarını unutmuyor” ifadelerini kullandı.
YEDEK PARÇADA BÜYÜK AVANTAJ
“Kampanyamız 1993-2013 arasındaki seçili Corolla, 2011 ve öncesindeki seçili Yaris ve 2006-2012 arasındaki seçili Auris modellerinde geçerli” diyerek kampanyaya giren modellerin bilgisini veren Toyota Plaza Kocaeli Kaya Servisi Müdürü Onur Sapmaz, fırsat paketlerinde, farklı bakım ve onarım menüleri yer alırken, birçok yedek parçanın avantajlı olarak sunulacağını söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.