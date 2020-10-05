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05 Eki 2020 - 11:20- Gündem G: 05 Eki 2020 - 11:24

Toyota Plaza Kocaeli Kaya’da eski dostlar buluşuyor

Toyota “eski dostlarla” buluşuyor. 1993 sonrası ve 2013 öncesi Toyota modellerine sahip olanlar “Eski Dostlar Programı” ile bir çok servis ve yedek parça avantajından Toyota Plaza Kocaeli Kaya’da yararlanacaklar
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Özellikle 1993 ve 2013 öncesi seçili Corolla, Auris ve Yaris modelleri için çok cazip fiyat avantajlarına sahip “Özel Fiyatlandırılmış Parçalar ve Avantajlı Menü” gruplarının oluşturulduğu fırsat paketlerinde, farklı bakım ve onarım menüleri yer alırken, birçok yedek parça da avantajlı olarak sunulacak.

COROLLA, YARİS VE AURİS’İ KAPSIYOR

Çok özel fırsatların yer aldığı “Eski Dostlar Paketi”nden yararlanmak için, 1993 sonrası ile 2013 öncesi Toyota’nızı en yakın Toyota Plaza Kocaeli’ye götürmeniz yeterli olacak. . Cazip fiyatlı orijinal yedek parçalar; 1993-2013 arasındaki seçili Corolla, 2011 ve öncesindeki seçili Yaris ve 2006-2012 arasındaki seçili Auris modellerini kapsamaktadır.

FOREVER KART İLE PUAN KAZANIYORLAR

Sektörün en kapsamlı sadakat programı olan Forever Kart ile Toyota Plaza Kocaeli Kaya’ya gelen Toyota sahipleri , ToyotaForever Programı sayesinde Toyota Plazalarda yaptıkları servis harcamalarında Toyota Puan kazanıyorlar. Üstelik Toyota Puan kullandıkça artıyor, daha fazla indirim ve avantaj kazandırıyor.

TOYOTA “ESKİ DOSTLARINI” UNUTMUYOR

Eski Dostlar kampanyası hakkında bilgi veren Toyota Plaza Kocaeli Kaya Servisi Müdürü Onur Sapmaz, “Toyota müthiş bir kampanya ile müşteri demiyorum, ailesinin yanında. Çünkü her Toyota kullanan bizim ailemize katılmış olur. Bu sefer de yıllardır Toyota kullanan aile bireylerimize dokunuyoruz. Toyota eski dostlarını unutmuyor” ifadelerini kullandı.

YEDEK PARÇADA BÜYÜK AVANTAJ

“Kampanyamız 1993-2013 arasındaki seçili Corolla, 2011 ve öncesindeki seçili Yaris ve 2006-2012 arasındaki seçili Auris modellerinde geçerli” diyerek kampanyaya giren modellerin bilgisini veren Toyota Plaza Kocaeli Kaya Servisi Müdürü Onur Sapmaz, fırsat paketlerinde, farklı bakım ve onarım menüleri yer alırken, birçok yedek parçanın avantajlı olarak sunulacağını söyledi.

05 Eki 2020 - 11:20 - Gündem

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