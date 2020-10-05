2 gündür her yerde aranıyor

Derince 44 Evler Mahallesi’nde ikamet eden 72 yaşındaki Ali Deniz isimli Alzheimer hastası olan vatandaştan 2 gündür kayıp. Dün (pazar) öğle saatlerinde üzerinde mavi tişörtle 'Ben camiye gidiyorum' diyerek evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Kayıp ihbarında bulunan Deniz’in yakınlarının endişeli bekleyişi sürerken gören ya da duyanların 0505 016 27 41 numaralı telefondan oğlu Orhan Deniz’e haber verilmesini istedi.