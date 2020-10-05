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05 Eki 2020 - 21:00- Spor G: 05 Eki 2020 - 14:40

İşte transferin son günü temastaki isimler!

Yaz transfer döneminin bitmesine saatler kala Kocaelispor 3 futbolcunun transferini bitirmek için sıkı bir çaba içerisinde.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Yaz transfer döneminin bitmesine saatler kala Kocaelispor 3 futbolcunun transferini bitirmek için sıkı bir çaba içerisinde. Yönetim Fenerbahçe’de forma giyen İsmail Yüksek’in peşini bırakmış değil. İsmail’in transferi ile Kocaelispor’un yöneticilerinden Mehmet Yaşar yakından ilgileniyor. İsmail’in menajeri ile son bir kez daha bir araya gelinecek.

İKİSİ DE BANDIRMA’DAN

Kocaelispor’un gündeminde iki önemi isim daha var. İkisi de Bandırmaspor’dan. Yeşil siyahlılar sol kanat oyuncusu Benhur Keser ile atak 8 numara pozisyonunda oynayan İrfan Başaran’ı renklerine bağlamak istiyor. 1. Lig takımlarından Bandırmaspor’da ilk 3 maçta da süre bulan 24 yaşındaki futbolcunun 1. Lig’de 3, 2. Lig’de 58, 3. Lig’de de 56 golü bulunuyor.  31 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu İrfan Başaran Süper Lig’de 14, 1. Lig’de 171, 2. Lig’e de 83 maça çıktı, 35 de gole imza attı.

05 Eki 2020 - 21:00 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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