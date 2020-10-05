Geçtiğimiz ay gerçekleştirdikleri olağan kongrede yeniden AKP Gölcük İlçe Başkanlığı görevine seçilen Çetin Seymen’e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen’i son olarak SİME-SEN Kocaeli Şube Başkanı Sevindik Saral, Başkan Yardımcıları Özkan Gönül, Ali Bilir, Bahattin Akşit ve Ahmet Şahin ziyaret etti. Ziyarette İlçe Başkanı Seymen’e görevinde başarılar dileyen Şube Başkanı Sevindik Saral, sendika çalışmaları hakkında bilgi vererek, yaşadıkları sıkıntıları ve almak istedikleri haklarla ilgili bilgiler verdi.
05 Eki 2020 - 15:38- Gündem Güncelleme: 05 Eki 2020 - 15:40
SİME-SEN’den AKP Gölcük’e ziyaret
Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Kocaeli Şube Başkanı Sevindik Saral ve yönetimi geçtiğimiz ay kongrelerini gerçekleştiren ve yeniden başkan seçilen AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.