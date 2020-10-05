Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
05 Eki 2020 - 15:38- Gündem G: 05 Eki 2020 - 15:40

SİME-SEN’den AKP Gölcük’e ziyaret

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Kocaeli Şube Başkanı Sevindik Saral ve yönetimi geçtiğimiz ay kongrelerini gerçekleştiren ve yeniden başkan seçilen AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti
mask

Geçtiğimiz ay gerçekleştirdikleri olağan kongrede yeniden AKP Gölcük İlçe Başkanlığı görevine seçilen Çetin Seymen’e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen’i son olarak SİME-SEN Kocaeli Şube Başkanı Sevindik Saral, Başkan Yardımcıları Özkan Gönül, Ali Bilir, Bahattin Akşit ve Ahmet Şahin ziyaret etti. Ziyarette İlçe Başkanı Seymen’e görevinde başarılar dileyen Şube Başkanı Sevindik Saral, sendika çalışmaları hakkında bilgi vererek, yaşadıkları sıkıntıları ve almak istedikleri haklarla ilgili bilgiler verdi.

05 Eki 2020 - 15:38 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Çepni-Suadiye Kent Çarşısı törenle hizmete açıldı mask
Çepni-Suadiye Kent Çarşısı törenle hizmete açıldı
‘Sevgiden Gelen Lezzetler’ AKP’lileri ağırladı mask
‘Sevgiden Gelen Lezzetler’ AKP’lileri ağırladı
‘Nüzhetiye Bebekleri’ TRT Haber’e çıktı mask
‘Nüzhetiye Bebekleri’ TRT Haber’e çıktı
Uluslararası Sazan Yarışması iptal oldu mask
Uluslararası Sazan Yarışması iptal oldu
Yukarı Hereke’ye gençlik merkezi geliyor mask
Yukarı Hereke’ye gençlik merkezi geliyor
11’nci Akademi Lise’ye sayılı günler kaldı mask
11’nci Akademi Lise’ye sayılı günler kaldı
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Martı Scooter’ları İzmit başlattı, Zabıta topladı! Hürriyet "Pes vallahi" dedi mask
Martı Scooter’ları İzmit başlattı, Zabıta topladı! Hürriyet "Pes vallahi" dedi
Nihat Ergün AKP dönemindeki rüşvetleri anlattı mask
Nihat Ergün AKP dönemindeki rüşvetleri anlattı
İzmit'te yaşayan belediye başkanı ölü bulundu! mask
İzmit'te yaşayan belediye başkanı ölü bulundu!
O hastaneye bir şok da Valilik’ten mask
O hastaneye bir şok da Valilik’ten
Yüzde 100 engelli şahıs cezaevinde öldü mask
Yüzde 100 engelli şahıs cezaevinde öldü
Namaz saatini beklerken bıçaklanarak öldürüldü mask
Namaz saatini beklerken bıçaklanarak öldürüldü

GALERİ

Tokatlı ve tükürüklü kavga kamerada mask
Tokatlı ve tükürüklü kavga kamerada
3. hafta 3 gol 3 ALTIN puan! “3-0” mask
3. hafta 3 gol 3 ALTIN puan! “3-0”
Kocaelispor-Çorumspor FK (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Çorumspor FK (Canlı anlatım)
Kalp krizi geçiren sürücü durağa daldı! 4 YARALI mask
Kalp krizi geçiren sürücü durağa daldı! 4 YARALI
Bu kedilerin yuvası ısı yalıtımlı mask
Bu kedilerin yuvası ısı yalıtımlı
Zihinsel engelli vatandaş ağaca sarılı halde bulundu mask
Zihinsel engelli vatandaş ağaca sarılı halde bulundu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL