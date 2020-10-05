SİME-SEN’den AKP Gölcük’e ziyaret

Geçtiğimiz ay gerçekleştirdikleri olağan kongrede yeniden AKP Gölcük İlçe Başkanlığı görevine seçilen Çetin Seymen’e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen’i son olarak SİME-SEN Kocaeli Şube Başkanı Sevindik Saral, Başkan Yardımcıları Özkan Gönül, Ali Bilir, Bahattin Akşit ve Ahmet Şahin ziyaret etti. Ziyarette İlçe Başkanı Seymen’e görevinde başarılar dileyen Şube Başkanı Sevindik Saral, sendika çalışmaları hakkında bilgi vererek, yaşadıkları sıkıntıları ve almak istedikleri haklarla ilgili bilgiler verdi.