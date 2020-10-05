TMMOB’dan kimyasalların döküldüğü kaza sonrası uyarı

TMMOB Kocaeli Şubesi, yaklaşık 1 ay önce Çayırova’da depolama firmasında kimyasal maddelerin bulunduğu rafların çökmesi sonucu yaşandığı belirtilen kazayla ilgili açıklama yaptı. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Kürekçi, kaza sonrasında yapılan uygulamaların yanlış olduğunu söyledi. Kürekçi, deponun 4'üncü katındaki başka bir firma tarafından kullanılan kimyasal depolama raflarının çöktüğü ve tonlarca farklı kimyasal maddenin deponun diğer kısımları ile bina dışına yayıldığını söyleyerek, olayın yaşandığı günden bu yana birçok çalışanda gözlerde kızarma, burun tıkanıklığı, kuru öksürük, ciltte leke oluşması gibi şikayetler ortaya çıktığını belirtti.
UYARILAR DİKKATE ALINMAMIŞ
Çalışan kişilerin beyanına göre, dağılan kimyasal maddelerin koruyucu önlemler alınmadan temizlenmeye çalışıldığı, AFAD’ın kimyasal temizleme işlemi yapılmadan depoya girilmemesi yönündeki uyarısının da dikkate alınmadığına yer verildi. TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu olarak çalışanların sağlığı ile ilgili tedbirlerin alınması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvuru yapılacağının belirtilirken, depodaki faaliyetlerin derhal durdurulması, çalışanların tamamının sağlık kontrolünden geçirilerek gerekli ise tedavilerinin karşılanması ve deponun iş müfettişleri tarafından acilen denetlenmesi talep edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.