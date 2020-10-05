Aygün, istişare ediyor

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe genelinde düzenli olarak esnaf ve vatandaş buluşmaları gerçekleştiriyor. Sık sık toplumun dinamikleri ile bir araya gelen Başkan Aygün, kent içinden ve dışından gelen konukları ile de görüşmelerini sürdürüyor. Başkan Aygün bu kapsamda Orman Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi Başkanı Vedat Dilaver, Kocaeli Doğa Koruma Milli Parklar Müdürü İlker Özoğlu, il temsilcisi yardımcısı Furkan Bulut, yönetim kurulu üyeleri İsmail San ve Erhan Velioğlu ile bir araya gelerek istişarede bulundu.

BİNAY’DAN TEŞEKKÜR

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü ziyaret eden isimler arasında Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Barış Binay da yer aldı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 2. Uluslararası Enzim ve Biyoproses Kongresi’ne katkılarından dolayı Başkan Aygün’e teşekkür belgesi takdim eden Binay, kongreyle ilgili bilgiler verdi. Başkan Aygün de aynı zamanda organizasyonda kongre başkanlığı görevini yürüten Binay’a teşekkür ederek bilimsel çalışmalara katkı sunmayı sürdüreceklerini ifade etti.

BAYAT’TAN ZİYARET

Afyon’dan çeşitli temaslar için ilimize gelen Bayat Kaymakamı Ömer Tekeş, Bayat Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur ve Bayat İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Köksoy da Başkan Aygün’ü ziyaret eden isimler arasındaydı. Derince Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Pala’nın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Aygün, konuklarına ilçe genelinde yapımı tamamlanan ve çalışmaların devam ettiği projelerle ilgili bilgiler verdi. Kaymakam Tekeş ve Belediye Başkanı Bodur da Bayat genelinde gerçekleşen çalışmalarla ilgili bilgiler vererek ev sahipliği dolayısıyla Başkan Aygün’e teşekkür etti.