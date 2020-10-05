Eğitim kurumlarının eksiklikleri gideriliyor

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki ibadethane, eğitim kurumları ve kamu kurumlarının eksikliklerini gideriyor. Bilgi ve kültür birikimi yüksek nesillerin yetişmesi için kalıcı hizmetlerin altına imza atan Körfez Belediyesi, özellikle eğitim kurumlarını talep ve önerilerine öncelik veriyor. Sadece kurumların iç kısmı değil, çevre düzenlemesi de yapılıyor.

DESTEĞE DEVAM

Ekipler son olarak Sevindikli Köyü’nde yer alan okul bahçesinde otların temizliğini gerçekleştirdi, daha güzel bir görünüm için düzenleme yaptı. Sadece eğitim kurumlarına değil, ilçe genelindeki ibadethanelere ve kamu kurumlarına da destek Körfez Belediyesi, çalışmaları ‘Birlikte Körfeziz’ anlayışı ile sürdürüyor.