Eğitim kurumlarının eksiklikleri gideriliyor

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki ibadethane, eğitim kurumları ve kamu kurumlarının eksikliklerini gideriyor. Bilgi ve kültür birikimi yüksek nesillerin yetişmesi için kalıcı hizmetlerin altına imza atan Körfez Belediyesi, özellikle eğitim kurumlarını talep ve önerilerine öncelik veriyor. Sadece kurumların iç kısmı değil, çevre düzenlemesi de yapılıyor.
DESTEĞE DEVAM
Ekipler son olarak Sevindikli Köyü’nde yer alan okul bahçesinde otların temizliğini gerçekleştirdi, daha güzel bir görünüm için düzenleme yaptı. Sadece eğitim kurumlarına değil, ilçe genelindeki ibadethanelere ve kamu kurumlarına da destek Körfez Belediyesi, çalışmaları ‘Birlikte Körfeziz’ anlayışı ile sürdürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.