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05 Eki 2020 - 16:14- Siyaset G: 05 Eki 2020 - 16:16

Gelecek Kocaeli tam kadro Bekirpa’daydı

Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran gün boyu İzmit Bekirpaşa bölgesindeydi. Başaran, İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, kadın kolları başkanı Esra Yeşil ve il gençlik kolları başkanı Sema Bozaba ile birlikte Turan Güneş Caddesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.
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Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran ilçe teşkilatları ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor.  Başaran, ilçe başkanı Ömer Uçar ile birlikte gün boyu ziyaretlerde bulundular. Seçim dönemi olmamasına rağmen kendilerine ziyaretlerde bulunulmasından duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ve alış veriş yapan vatandaşlar adeta “Bir dokun bir ah işit” durumundaydı. Her konuşanın işsizlik, pahalılık ve yolsuzluklardan şikayet ettiği görülürken, başkan Başaran ise “Umutsuzluğa kapılmak yok. Güzel günler GELECEK. Elbet bu günler geçecek ve eninde sonunda sandık önünüze gelecek. Sandıktan kaçış yok. Bizler artık aranızdayız. Hatta il ve ilçe binamız bölgenizde. Komşu sayılırız. Çay, kahve içmeye Kandıra sapağı Demokrasi Bulvarındaki binamıza bekliyoruz” diyerek ziyaret turunu devam ettirdi.

05 Eki 2020 - 16:14 - Siyaset

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