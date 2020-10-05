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05 Eki 2020 - 20:00- Gündem G: 05 Eki 2020 - 16:21

Gebze'de 746 firma personel arıyor

İŞKUR tarafından yayınlanan açık iş ilanlarından Gebze'de 746 firma yüzlerce eleman arıyor
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İŞKUR İl Müdürlüğü her hafta açık iş ilanları listesini yayınlıyor. Bu hafta da yayınlanan açık iş ilanlarına göre Gebze'de 746 firma yüzlerce personel arıyor.

İş ilanlarını görüntülemek için buraya tıklayın

05 Eki 2020 - 20:00 - Gündem

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