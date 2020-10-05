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05 Eki 2020 - 16:21- Asayiş G: 05 Eki 2020 - 16:25

Ormanlık alan alevlere teslim oldu

Gebze'de bulunan Gaziler Dağı ormanlık alanında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen alevleri kontrol altına almak için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Yangın, Gebze Gaziler Dağı mevkisinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gaziler Dağı’ndan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankeri sevk edildi. Kısa sürede yangının olduğu yere ulaşan ekipler, alevlere müdahaleye başladı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangının yerleşim yerlerine doğru ilerlediği öğrenilirken, yangın yerine çevre illerden çok sayıda itfaiye, su tankeri ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Havadan yangın söndürme helikopteri ile karadan da çok sayıda söndürme ekibi ile yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

05 Eki 2020 - 16:21 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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