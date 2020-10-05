İrfan Başaran GELİYOR!

Bandırmaspor'un atak 8 numarası İrfan Başaran, Balıkesir ekibi ile sözleşmesini fesih etti. 1989 doğumlu futbolcu ile 1 yıllık anlaşma yapılacak.
İRFAN BAŞARAN KİMDİR?
2002-2007 tarihleri arası Galatasaray’ın altyapısında oynadı ve 2008’de Skibbe tarafından A takıma alındı. Sırası ile Beylerbeyi (Kiralık), Orduspor, Adana Demirspor (Kiralık), Bucaspor (Kiralık), Kahramanmaraş, Fethiyespor, Yeni Malatyaspor, Boluspor, Samsunspor, Bandırmaspor’da forma giydi. Alt yaş Milli takımlarında da oynayan İrfan, Süper Lig’de 14, 1. Lig’de 171, İkinci Lig’de de 83 maça çıktı. İrfan, Yeni Malatya ve Orduspor gibi takımlarda 1. Lig şampiyonlukları yaşadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Murat Toker - İrfan'ın yakını benim arkadaşım. Transferi sordum. Doğruladı. Bir de şaşırdı. Nerden duyuldu dedi. Daha Bandırma'dayım sözleşmemi tek taraflı fesih edip Kocaeispor'a geleceğim dedi. hayırlı olsun. Çok iyi bir futbolcu aldık.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.