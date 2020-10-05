Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
05 Eki 2020 - 16:35- Spor G: 05 Eki 2020 - 16:47

İrfan Başaran GELİYOR!

Kocaelispor önemli bir transferi resmileştirmek üzere...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask

Bandırmaspor'un atak 8 numarası İrfan Başaran, Balıkesir ekibi ile sözleşmesini fesih etti. 1989 doğumlu futbolcu ile 1 yıllık anlaşma yapılacak.

İRFAN BAŞARAN KİMDİR?

2002-2007 tarihleri arası Galatasaray’ın altyapısında oynadı ve 2008’de Skibbe tarafından A takıma alındı. Sırası ile Beylerbeyi (Kiralık), Orduspor, Adana Demirspor (Kiralık), Bucaspor (Kiralık), Kahramanmaraş, Fethiyespor, Yeni Malatyaspor, Boluspor, Samsunspor, Bandırmaspor’da forma giydi. Alt yaş Milli takımlarında da oynayan İrfan, Süper Lig’de 14, 1. Lig’de 171, İkinci Lig’de de 83 maça çıktı. İrfan, Yeni Malatya ve Orduspor gibi takımlarda 1. Lig şampiyonlukları yaşadı.

05 Eki 2020 - 16:35 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Murat Toker - İrfan'ın yakını benim arkadaşım. Transferi sordum. Doğruladı. Bir de şaşırdı. Nerden duyuldu dedi. Daha Bandırma'dayım sözleşmemi tek taraflı fesih edip Kocaeispor'a geleceğim dedi. hayırlı olsun. Çok iyi bir futbolcu aldık.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Ekim 16:44

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Mesut ve şut kültürü mask
Mesut ve şut kültürü
Dilaver daha diri olmalı mask
Dilaver daha diri olmalı
Gölcükspor’dan orta sahaya flaş transfer !.. mask
Gölcükspor’dan orta sahaya flaş transfer !..
Bu goller de güller de sizin için !.. mask
Bu goller de güller de sizin için !..
Mervan’ı az daha kaptırıyorduk !.. mask
Mervan’ı az daha kaptırıyorduk !..
Fedakâr çocuklar !.. mask
Fedakâr çocuklar !..
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Martı Scooter’ları İzmit başlattı, Zabıta topladı! Hürriyet "Pes vallahi" dedi mask
Martı Scooter’ları İzmit başlattı, Zabıta topladı! Hürriyet "Pes vallahi" dedi
Nihat Ergün AKP dönemindeki rüşvetleri anlattı mask
Nihat Ergün AKP dönemindeki rüşvetleri anlattı
İzmit'te yaşayan belediye başkanı ölü bulundu! mask
İzmit'te yaşayan belediye başkanı ölü bulundu!
O hastaneye bir şok da Valilik’ten mask
O hastaneye bir şok da Valilik’ten
Yüzde 100 engelli şahıs cezaevinde öldü mask
Yüzde 100 engelli şahıs cezaevinde öldü
Namaz saatini beklerken bıçaklanarak öldürüldü mask
Namaz saatini beklerken bıçaklanarak öldürüldü

GALERİ

Tokatlı ve tükürüklü kavga kamerada mask
Tokatlı ve tükürüklü kavga kamerada
3. hafta 3 gol 3 ALTIN puan! “3-0” mask
3. hafta 3 gol 3 ALTIN puan! “3-0”
Kocaelispor-Çorumspor FK (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Çorumspor FK (Canlı anlatım)
Kalp krizi geçiren sürücü durağa daldı! 4 YARALI mask
Kalp krizi geçiren sürücü durağa daldı! 4 YARALI
Bu kedilerin yuvası ısı yalıtımlı mask
Bu kedilerin yuvası ısı yalıtımlı
Zihinsel engelli vatandaş ağaca sarılı halde bulundu mask
Zihinsel engelli vatandaş ağaca sarılı halde bulundu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL