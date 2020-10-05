İrfan Başaran GELİYOR!

Bandırmaspor'un atak 8 numarası İrfan Başaran, Balıkesir ekibi ile sözleşmesini fesih etti. 1989 doğumlu futbolcu ile 1 yıllık anlaşma yapılacak.

İRFAN BAŞARAN KİMDİR?

2002-2007 tarihleri arası Galatasaray’ın altyapısında oynadı ve 2008’de Skibbe tarafından A takıma alındı. Sırası ile Beylerbeyi (Kiralık), Orduspor, Adana Demirspor (Kiralık), Bucaspor (Kiralık), Kahramanmaraş, Fethiyespor, Yeni Malatyaspor, Boluspor, Samsunspor, Bandırmaspor’da forma giydi. Alt yaş Milli takımlarında da oynayan İrfan, Süper Lig’de 14, 1. Lig’de 171, İkinci Lig’de de 83 maça çıktı. İrfan, Yeni Malatya ve Orduspor gibi takımlarda 1. Lig şampiyonlukları yaşadı.