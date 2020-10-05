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05 Eki 2020 - 16:45- Gündem G: 05 Eki 2020 - 16:46

Ormanya, bu alt geçide resmedildi

Kartepe Uzuntarla’da bulunan Ormanya’nın giriş kısmına yakın olan alt geçitte, Ormanya temalı estetik resim uygulaması yapıldı.
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Ulaşımda hayata geçirdiği projeler ile yol konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, resim uygulamaları ile de şehrin estetik acıdan zenginleşmesine katkıda bulunuyor. Bu kapsamda Ormanya’nın giriş kısmına yakın olan alt geçitte, Ormanya temalı resim uygulaması yapıldı.

TEMA ORMANYA

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, Kartepe Uzuntarla’da bulunan Doğal Yaşam Parkı Ormanya’ya ulaşımda kullanılan alt geçidin her iki cephesinde resim uygulama çalışması gerçekleştirdi. Profesyonel ressamlar tarafından çizilen resim uygulamasında, konu olarak Ormanya temaları kullanıldı.

ESTETİK ZENGİNLİK

Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, Kocaeli’nin birçok noktasında resim uygulaması yapılan bölgenin tarihi, kültürü ve sosyal hayatına etki eden konuları ele alıyor. Birçok bölgede tarihi ve kültürel objeleri resim çalışmasına konu edilirken Ormanya’nın giriş kısmına yakın olan bu alt geçitte ise Ormanya’daki objeler ele alındı. Doğal yaşam parkına ulaşımda kullanılan alt geçitten geçerken resim uygulama çalışmasını gören vatandaşlar, resim çalışmasının çok hoş ve alt geçide güzel bir estetik kattığını ifade etti.

PROFESYONEL RESSAMLAR

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Güzel Şehrim Kocaeli Projesi” kapsamında il genelindeki meydan, bulvar, köprü ve caddelerin duvar zeminlerine resim uygulama çalışmaları yapılıyor. Profesyonel ressamlar tarafından çizilen resim uygulamalarıyla şehrin dikkat çekici önemli alanları estetik açıdan zenginleştiriliyor.

05 Eki 2020 - 16:45 - Gündem

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