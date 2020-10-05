Bu fotoğraf bugün çekildi! Şaşırtan görüntü...

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05 Eki 2020 - 16:48- Gündem G: 05 Eki 2020 - 16:51

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Sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği son günlerde mevsimin ilk karı da yüksek kesimlere düşmeye başladı. Posof ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.
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Türkiye'de hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Yetkililer buzlanma uyarısı yaptı. Ardahan'da gün içinde etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava, öğlen saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kentteki yüksek noktalarda kar yağışı etkisini gösterirken, Ardahan'ın Posof ilçesi arasındaki 2550 rakımlı Ulgar dağı geçidinde kar yağışı ile birlikte ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Kar yağışıyla birlikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yetkililer ilerleyen saatlerde oluşabilecek buzlanmaya karşı uyardı.

05 Eki 2020 - 16:48 - Gündem

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