1 haftada 56 kişi yasağı ihlal etti!

Kocaeli Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 haftalık denetim raporunu kamuoyu ile paylaştı. Valilikten açıklanan raporda şu ifadelere yer verildi: “Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Valilik ve Kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile bizzat İl Valisi, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl/İlçe Emniyet Müdürleri, İl/İlçe Jandarma Komutanlarının, kurum amirlerinin katılımı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerimizin katkı ve destekleriyle 28.09.2020–05.10.2020 tarihleri arasında İlimiz genelinde gerçekleştirilen faaliyet ve denetimlerde;

-Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 1.924 kişinin talebi karşılanmış,

-Zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 56 kişiye idari,16 kişiye ise adli işlem yapılmış,

-65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 9.951 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verilmiş,

-COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 16 bin 196 iş yeri, 30.649 kez denetlenmiş,335 adet iş yerine kurallara uymaması nedeniyle idari işlem yapılmış,

-Güvenlik birimlerimizce yapılan denetimlerde 179.559 şahıs sorgulanmış,446 aranan şahıs yakalanmış,16.614 iş yeri kontrol edilmiş,9 iş yerine idari işlem uygulanırken, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 33 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 1.494 kişiye idari işlem yapılmış,

-112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan (AFAD, GAMER vb.) iletişim hatları üzerinden, vatandaşlarımız tarafından yapılan 125 talep yerine getirilmiş,

-Emniyet ve Jandarma birimlerince yapılan denetimlerde, toplam 66.544 araç kontrol edilirken, 96.594 şahıs sorgulanmıştır.

-İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 86 kişi zorunlu olarak, 67 kişide diğer (geçici ikamet vb.) nedenlerden dolayı olmak üzere 153 kişi yurtlarda izolasyona tabi tutulmaktadır.

Saygıdeğer vatandaşlarımızın salgınla yürütülen mücadelede devletinin yanında olarak alınan tedbirlere uyacağına, bu hususta yakalayacağı başarı oranı ile de diğer illere örnek olacağına güvenimiz sonsuzdur.”