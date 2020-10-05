Yarın 68 yılın en sıcak günü!

Yarın son 68 yılın en sıcak gününü yaşayacağız. Meteoroloji istatistiklerine göre en son 3 Ekim 1952 yılında ekim ayının en sıcak günü yaşanmıştı ve termometreler hava sıcaklığını 33,3 derece olarak kaydetmişti. Yarın ise 3 derece daha artarak, son 68 yılın en sıcak ekimini yaşayacağız. Yarın hava sıcaklığı en yüksek 36 derece olarak bekleniyor. Ekim ayında yaşanan en soğuk gün ise 30 Ekim 1927 yılında -9,8 olarak kayıt edilmişti.

ÇARŞAMBA DA SICAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporlarına göre çarşamba hava sıcaklığı 33 derece olarak bekleniyor. Çarşamba hava, en sıcak ekim ayının yaşandığı 1953’deki sıcaklıkla aynı derecede olarak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları perşembe günü itibariyle mevsim normallerine düşecek. Ayrıca Perşembe ve cuma günleri yurdun önemli bir bölümünde yağış bekleniyor.

METEOROLOJİ ALARM VERDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan son dakika açıklamasında, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” uyarısında bulundu.

38 GÜNLÜK SUYUMUZ KALDI

Zaman zaman yağmur yağışı yaşansa da Yuvacık Barajı’nda su eksilmeye devam ediyor. Barajın şuanki doluluk oranı yüzde 34 seviyelerinde. Barajda 17.540.000 m3 su bulunuyor. Kocaeli’nin günlük su ihtiyacının 450,000 m3 olduğunu düşündüğümüzde, hiç yağış olmadığı taktirde barajdaki su kentimizi 38 gün daha idare edebilir.