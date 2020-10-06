Gerçek hayat öncesi atılacak bir gol: KGGSK

Genel Koordinatör Oktay Kocatekin açıklamasında “Biz Kimiz ?.. Kocaeli Gençlik Gelişim Spor Kulübü (KGGSK) olarak yeşil sahalarda yer alacağız. İlimizin adıyla başlayan; Kocaeli, Gençliğin Teminatı; Gençlik, Sürekli Eğitim, Seminer: Gelişim, Sağlığın Ana Temeli: Spor anlayışıyla, felsefesiyle, doğal çim zeminde eğitim vermek adına bizler ilk adımı attık. Bu adımı sizlerin desteğiyle artık resmileştirdik. Doğal çim sevgisini, doğal çim kullanımını buradan aşılamak istiyoruz. Tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyorum. Kısacası ana hedefi gelişim üzerine kurulan ama bir o kadar da karşımızdakinin genç bir birey adayı olduğu için onun mutluluğuna da bizler ayak uydurmak şartıyla tüm hamlelerimizi yapmak istiyoruz” dedi.

GERÇEK HAYAT ÖNCESİ ATILAN GOL…

Sportif Direktör Oktay Kocatekin sözlerini şöyle tamamladı: Türk Sporuna; Çevik, Eğitimli, Karakterli, Disiplinli yetiştirmek uğruna bizler her bir branşta farklı günler ve saatler de onları bazen sıkabilen ama sonunda da onları mutlu edecek aktiviteler de program akışları belirleyeceğiz. Bu hizmetlerimizin ana temeli 2 unsur üzerine kurulu olacak. Evet değerli basın mensupları, kısacası bizler son sözümdeki minik sloganda olduğu gibi “Gençleri Gerçek Hayat Öncesi Gol Atarak Devreye Girmelerini” hedefliyoruz. Sizlerin desteği bize güç, ilham ve bir o kadar da çalışma azmi verecektir. Bu vesile ile sizlere tekrardan şahsım ve bu oluşumdaki her bir birey adına teşekkürü bir borç bilirim.

İŞTE UNSURLAR:

1.UNSUR: SPOR BRANŞLARI ÜZERİNE

1.GRUP: Cumartesi/Pazar

2.GRUP: Cuma/Cumartesi/Pazar

3.GRUP: Pazartesi/Çarşamba/Cuma

4.GRUP: Belirlenen günlerde veya Belirlenecek Özel servisler ile öğrencilerimizi Bireysel Performans Çalışmaları adı altında burada toplayacağız.

2.UNSUR: SPOR SAATLERİNİN DEVAMI, BİTİMİ VEYA ÖZEL DE

*Yabancı Dil Seviyesi Belirleme Seansları

*Zeka Oyunları Seansları

*Diyet Programı Seansları

*Fizyoterapist Seansları

*Psikolojik Performans Danışma Saatleri gibi konularda her oyuncu bunların tümüyle muhakkak ama muhakkak tanışmak geleceklerine 1 gol atarak başlayacaklardır.

İŞTE YÖNETİM:

Sportif Direktör Oktay Kocatekin

Genel Koordinatör Çetin Bingöl

Futbol eğitmeni Ahmet Ülgen

Futbol eğitmeni Emrullah Akçal

Futbol eğitmeni Ersin Uzun

YAPILACAK UYGULAMALAR:

*Sporcu Tanıma Testleri

*Antropometrik Ölçümler

*Fonksiyonel Hareket Değerlendirme Analizi

*Postür Analizi

*Koşu Mekaniği Değerlendirme Analizi

*Yaş Grubuna Göre Her Daim Kuvvet Ölçümleri

*Yaş Gruplarına Göre Uygun Temel Motorik Beceri Ölçümleri

KOCAELİ GENÇLİK GELİŞİM VE SPOR KULÜBÜ BRANŞLARI:

Futbol

Basketbol

Voleybol

Hentbol

Futsal

Okçuluk

Tenis