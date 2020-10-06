Voleybolcu Güngör’ün basketbolcu oğluna sürpriz

İzmit Basketbol Kulübü oyuncularından, aynı zamanda eski basketbolcu ve hâlâ antrenörlük yapmakta olan voleybol kökenli Güngör Yıldırım'ın oğlu Ege Yıldırım, 17. Yaş Günü’nü takım arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Başantrenör Zafer Çakal, “Nice yeni yaşlara Ege Yıldırım” derken, arkadaşı Güngör hocayı da kutladı.