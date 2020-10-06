İzmit Basketbol Kulübü oyuncularından, aynı zamanda eski basketbolcu ve hâlâ antrenörlük yapmakta olan voleybol kökenli Güngör Yıldırım'ın oğlu Ege Yıldırım, 17. Yaş Günü’nü takım arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Başantrenör Zafer Çakal, “Nice yeni yaşlara Ege Yıldırım” derken, arkadaşı Güngör hocayı da kutladı.
06 Eki 2020 - 14:26- Spor Güncelleme: 06 Eki 2020 - 14:27
Voleybolcu Güngör’ün basketbolcu oğluna sürpriz
İzmit Basketbol Kulübü oyuncularından, aynı zamanda eski basketbolcu ve hâlâ antrenörlük yapmakta olan voleybol kökenli Güngör Yıldırım'ın oğlu Ege Yıldırım, 17. Yaş Günü’nü takım arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.