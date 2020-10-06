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06 Eki 2020 - 14:26- Spor G: 06 Eki 2020 - 14:28

Ali Şentürk’ün en ‘Şen’ günü

Kentimizin en eski spor insanlarından, Güneşspor kulübü devraldıktan sonra adeta çağ atlatan ve bir çok ünlü yıldızı Türk futboluna (Muhteşem Burak Süleyman, Batuhan Altıntaş sadece iki örnek), milli takıma kazandıran Ali Şentürk, oğlunu askere gönderdi.
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Kentimizin en eski spor insanlarından, Güneşspor kulübü devraldıktan sonra adeta çağ atlatan ve bir çok ünlü yıldızı Türk futboluna (Muhteşem Burak Süleyman, Batuhan Altıntaş sadece iki örnek), milli takıma kazandıran Ali Şentürk, oğlunu askere gönderdi. Gazeteci kökenli Şentürk açıklamasında “Allah'ın izniyle oğlum İrfan Şentürk'ü vatani görevini yapmak için Kayseri’ye uğurladık. Rabb’im bütün askerlerimizin ve oğlumun yâr ve yardımcısı olsun. Vatan sizlere emanet evlatlar. Okumanıza  katılan Kulüp Başkanımız Nebil Uzun'a,  efsane hocalarımızdan Tufan Deniz Daş kardeşimize, eski takım kaptanlarımızdan Recep Arslan’a, iş arkadaşlarımdan Samet Keser'e, komşularımıza, eş dost ve  akrabalarımıza,  arayıp soran, duasını eksik etmeyen bütün dostlardan Allah razı olsun” dedi.

06 Eki 2020 - 14:26 - Spor

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