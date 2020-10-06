Kentimizin en eski spor insanlarından, Güneşspor kulübü devraldıktan sonra adeta çağ atlatan ve bir çok ünlü yıldızı Türk futboluna (Muhteşem Burak Süleyman, Batuhan Altıntaş sadece iki örnek), milli takıma kazandıran Ali Şentürk, oğlunu askere gönderdi. Gazeteci kökenli Şentürk açıklamasında “Allah'ın izniyle oğlum İrfan Şentürk'ü vatani görevini yapmak için Kayseri’ye uğurladık. Rabb’im bütün askerlerimizin ve oğlumun yâr ve yardımcısı olsun. Vatan sizlere emanet evlatlar. Okumanıza katılan Kulüp Başkanımız Nebil Uzun'a, efsane hocalarımızdan Tufan Deniz Daş kardeşimize, eski takım kaptanlarımızdan Recep Arslan’a, iş arkadaşlarımdan Samet Keser'e, komşularımıza, eş dost ve akrabalarımıza, arayıp soran, duasını eksik etmeyen bütün dostlardan Allah razı olsun” dedi.
06 Eki 2020 - 14:26- Spor Güncelleme: 06 Eki 2020 - 14:28
Ali Şentürk’ün en ‘Şen’ günü
Kentimizin en eski spor insanlarından, Güneşspor kulübü devraldıktan sonra adeta çağ atlatan ve bir çok ünlü yıldızı Türk futboluna (Muhteşem Burak Süleyman, Batuhan Altıntaş sadece iki örnek), milli takıma kazandıran Ali Şentürk, oğlunu askere gönderdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.