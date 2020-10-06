Parıltı’lı bir genç kuşak

Kentimizin akademisyen spor insanlarından Kubilay Parıltı, diplomasına kavuşur kavuşmaz kolları sıvadı. Pandemi nedeniyle diplomasına biraz geç ulaşan Parıltı, gençlerle ilgili çalışmalara başladı. ‘Spor selfisi’ diyerek bu fotoğraf paylaşan Parıltı, Pandemi dönemi sonrası için projeler ürettiğini belirtti.