Barış’ın keyfi yerine geldi

Kocaelispor yöneticisi Murat Barış, “Çok şükür bugün kazandık. Takım olarak biraz oynamaya başladık. İnşaallah daha da güzel olacak, ama bugün Yiğitali resitali izledik. Sana son 15 dakika topçusu diyip oynatmayanlar utansın.... Ciğersiz Semih’i de unutmayalım. Çok yaşa varol Kocaelispor !..” paylaşımında bulundu.