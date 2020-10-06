Kurtar’dan Altın’a tebrik

Güvenç Kurtar, yıllarca beraber futbol oynadığı ve daha sonra yine beraber çalıştığı Erhan Altın’ı tebrik etti. Göreve başadığında da arayıp, hayırlı olsun dileklerini ileten Kurtar “Erhan hoca bu işi başarır. İnşallah 1.Lig’e çıkarız. Her zaman yanındayız ve kulübümüzün de birer neferiyiz” dedi.