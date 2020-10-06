Atıcılarımız yine tam 12’den vurdu

2-4 Ekim Tarihleri Arasında Bursa’da Düzenlenen Trap Türkiye Şampiyonası’nda Büyüklerde Murat İlbilgi 2., N. Tolga Tunçer 3., Gençlerde Süleyman Güvercin 5., Genç Bayanlarda Nisa Nur Aydemir 3. oldu. Bu sonuçlarla Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor takımı, sıralamada zirveye çıktı ve Büyüklerde Türkiye Şampiyonu oldu.