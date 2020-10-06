Ünlü: MHP teşkilatları gerekirse acillerde 24 saat nöbet tutacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, dün partisinin il binasında olağan haftalık basın toplantısı düzenledi. Ülke ve Kent gündemini değerlendiren Ünlü, önemli açıklamalarda bulundu. Sözlerine insanlığın tehlikeli bir dönemde olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Ünlü açıklamasında, “Bu musibet küçük bir virüstür. Pek çok alanda olumsuz tesirini göstermektedir. Bize düşen telaşa kapılmamaktır. Bunun yanında Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun tespit ettiği kurallara uymalıyız. Maske takmak hepimizin önemli görevidir. Bilim kurulumuzun bazı çatlak seslere rağmen konuya hakimdir. Doktorlarımıza hemşirelerimize birçok şey borçluyuz. Doktorlarımız özveri ile çalışmaktadır. Sağlık çalışanları ateşten gömlek giymişlerdir. Bizim hesabımız teröristlere güzellemeler yapılan bir gurup azınlıkladır. Bu nedenle Türk Tabipler Birliği kapatılsın diyoruz.” İfadelerini kullandı.

“ERMENİSTAN TÜRKİYE’YE SALDIRMIŞTIR”

Türk Tabipleri Birliğini işaret eder, “Bunların nasıl bir sicile sahip olduğu herkes tarafından görülmüştür.” Diyerek sözlerine devam eden Ünlü, “Sağlık camiasının suçlayanlara göz yumamazdık. CHP’lilerin uçuk kaçık komiklikler yapmaları yerine siyaset adamları olmalarını talep ediyoruz. İnsanımızın canına, haysiyetine kast eden kim varsa bizimle karşı karşıya gelmesi mukadderdir. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti farklı olabilir. Biz bir milletin iki ayrı kollarıyız. Ankara ile Bakü iki çağlayandır. Acımız, anımız, adımız birdir. Karabağ’da akan gözyaşı bizim gözpınarlarımızın sönen yanıdır. Soydaşlarımızın derdi derdimiz, hasmı hasmımız, düşmanı düşmanımızdır. Terör devleti olan Ermenistan sadece Azerbaycan’a değil Türkiye’ye de saldırmıştır. Biz iki devlet olsak da yeri geldiğinde aynı bayrak altında toplanır aynı sipere gireriz. Ermenistan katil bir devlettir. En iyi bildiği şey mazlumlara kurşun sıkmaktır.” Dedi.

“MHP MAZLUMLARIN SESİDİR”

Türkiye hakkından vazgeçmeyeceğini vurgulayan Ünlü, “ Yunanistan’ın natfeksi amacı dışında kullanması ülkemiz adına milli güvenlik tehlikesidir. Türkiye’yi dışlayacak herhangi bir ülke henüz yeryüzünde yoktur. Gezi olaylarında denediler. Olmadı, hendek terörü ile denediler olmadı. 15 Temmuz’da denediler yine olmadı. Yapamayacaklar, diz çöktüremeyecekler. MHP Türk milletinin istikbal ve istiklal mücadelesidir. MHP Mazlumların sesi, kardeşliğin teminatıdır.” İfadelerini kullandı.

“GEREKİRSE ACİLLERDE NÖBET TUTARIZ”

Sözlerine devam eden Ünlü, “Liderimizin bugün yaptığı toplantı ile beraber MHP bu akşam başlayan saha programları ile kendi ilçe teşkilatları ile bilinçlendirme toplantılarına başlayacak. 12 ilçe teşkilatını gezerek liderimizin gündem ile ilgili bilgilerini aktarmak bizim için bir ev ödevidir. MHP teşkilatları pandemi kurallarına uygun sahaya inecektir. Vatandaşı anlayan bir mantık ile sahada olacaktır. Bütün yöneticilerini sağlık çalışanlarının yanında olmaya davet ediyorum. Gerekirse acillerde nöbet tutarız. MHP camiası yarın sağlık çalışanlarını ziyaret edeceklerdir. Gerekiyorsa acillerde 24 saat nöbet tutacak sağlık çalışanlarının yanında olduklarını hissettirecektir. Aynı zamanda 17 Ocak 2021 5 bin kişiyle okullarda seçim tatbikatı yapacağız. Yarın MHP’nin tüm teşkilatları hastaneleri ziyaret edecektir. MHP’nin gündemi büyük fotoğraf. Biz birileri gibi bir konteynerin önüne birini koyarak fotoğraf çektirmiyoruz.” Dedi.

ZEKİ GÜRSÜ’NUN SON DURUMU

İl Binasında İlçe Başkanları ile yapılan toplantı sonrası karantinaya alınan Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsü İle ilgili de konuşan Ünlü, “İlçe başkanımız dün toplantıdan çıktıktan sonra aldığı bir telefon ile durumu öğrendi. Sabah saatlerinden itibaren karantinada. Test sonucu akşam çıkacak. Diğer arkadaşlarımız kendi testlerini yaptırmaktadır. Testi pozitif çıkan arkadaşlarımızı tüm kamuoyunu öğrenecekti. Biz filmlerimizi çektirdik bizlik bir durum yok.” Dedi.