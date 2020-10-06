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06 Eki 2020 - 21:00- Siyaset G: 06 Eki 2020 - 15:37

“Sayın Baran hala ilçemizden maaş alıyor mu?”

İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, pandemi sürecinin başında istisnai kadrodan işe alınan Körfez Belediyesi eski Başkanı İsmail Baran’ın hala Kartepe Belediyesi’nden maaş alıp almadığını, alıyorsa hangi birimde görevlendirildiğini sordu
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İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, haftasonu ilçe binasında gerçekleşen ve mahalle teşkilatlanmaları ile Kartepe gündemindeki konuların değerlendirildiği İcra Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Olası seçimlere hazır durumda olduklarını ifade eden Tamyüksel, Kartepe’nin sorunlarını da dile getirdi. Tamyüksel, pandemi sürecinin başında istisnai kadrodan işe alınan Körfez Belediyesi eski Başkanı İsmail Baran’ın hala Kartepe Belediyesi’nden maaş alıp almadığını, alıyorsa hangi birimde görevlendirildiğini sordu.

“ONLARDAN KORKAN ONLAR GİBİ OLSUN”

Kongreler süreci ve teşkilatlanma çalışmaları döneminde, basında yer almamalarından pay çıkaranların olduğunu duyduklarını ifade eden Tamyüksel, “Korktuğumuzu, korkutulduğumuzu, geri adım attığımızı hatta daha ileri gidip ilçe binamıza gelerek bizimle konuştuklarını iddia edenlerin dahi ortalıkta gezdiğini duyar olmaya başladık. Buradan konuşanların hepsine sesleniyorum, demirden korkan trene binmezmiş arkadaşlar, her kim ki bu konuştukları ediyorsa bilsin ki onlardan korkan onlar gibi olsun” dedi.

“İSMAİL BARAN MAAŞ ALMAKTA MI?”

“Biz diyoruz ki; Kartepe'de kimsesizlerin kimsesi İYİ Parti'dir” diyen Tamyüksel, “Bugün itibarıyla sıkıntıları kamuoyuna taşımaya tekrar başlıyor ve şimdi buradan Sayın Belediye Başkanına soruyorum: KHK ile kadroya alınan işçilere söz verdiğiniz maaş zamları ne oldu? Ramazan, Kurban, Ağustos, Eylül geçti. Yoksa zamlar önümüzdeki seçimlere mi kaldı? İstisnai kadrodan işe alınan Sn. İsmail Baran halen ilçemizden maaş almakta mı? Eğer alıyorsa kendisi hangi birimde istihdam ediliyor? İşe geliş gidişte kart basıyor mu? Bu soruların cevabını hem ben hem Kartepe hem de belediyedeki kardeşlerimiz merak ediyorlar" diye konuştu.

06 Eki 2020 - 21:00 - Siyaset

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