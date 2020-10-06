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06 Eki 2020 - 20:30- Gündem

Kahvehaneler S.O.S. veriyor

Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz mart ayından beri kapalı olan kahvehanelerin işletmecileri adeta S.O.S veriyor. 7 aydır iş yapamayan esnaf şimdi de çektiği pandemi kredisinin geri ödemesini nasıl yapacağını düşünür oldu
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Kahvehane esnafı mart ayından beri geçim sıkıntısı yaşıyor. Aylarca kapalı kalan kahvehaneciler, işletmelerini ayakta tutabilmek için hükümet tarafından verilen 25 bin TL tutarındaki 6 ay geri ödemesiz kredilere başvurdu. Pandemi süreci devam ederken kahvehaneler açıldı ama içerisinde oyun oynamak ve gazete okumak yasaklandı. Kahvehane esnafının sadece çay satmasına izin verildi. Oyun oynayamayan, gazete okuyamayan vatandaş ise kahvehaneye gitmedi. Çoğu kahvehane de zaten işyerini açmadı.

KREDİLERİN ÖDEME TARİHİ GELDİ

6 ay ötelemeli pandemi kredisinin ilk taksitinin ödeme tarihi bu ay. Esnaf, 25’er bin liralık krediyi işyerlerinin batmaması ve ailelerini geçindirebilmeleri için kullandı. Ancak bu ay geri ödemeler başlıyor. Halen iş yerlerini açamayan kahvehane esnafı, krediyi nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor. Evini geçindirmekte zorlanan esnaf kredilerin ötelenmesini ya da taksitlendirilmesini istiyor.

KAPATAN KAHVEHANELER OLDU

Kocaeli Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Göçer, “Pandemi döneminde 980 üyemizin hiçbiri iş yapamadı, birçoğu kredi kulandı ve şimdi o kredileri nasıl ödeyeceklerini düşünüyorlar. Öte yandan kiralarını ödeyemeyen 36 kahvehane esnafımız işyerlerini kapatmak zorunda kaldı. Durumumuz çok kötü. Tek ümidimiz kredilerin ötelenmesi ya da taksitlendirilmesi. Oyun ve gazete okumanın yasak olduğu kahvelere müşteri girmiyor” dedi.

06 Eki 2020 - 20:30 - Gündem

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