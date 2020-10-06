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06 Eki 2020 - 20:01- Gündem

Güncel koronavirüs tablosu açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı. Bugün yapılan 112 bin 421 testle birlikte toplam test sayısı 11 milyon 44 bin 338 oldu.

Son 24 saatte bin 511 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 327 bin 557’ye çıktı. 55 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 8 bin 553’e yükseldi.

Toplam iyileşen hasta sayısı bin 229 artarak 287 bin 599’a ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısının bin 414, hastalardaki zatürre oranının da yüzde 6.2 olduğu açıklandı.

Verilere göre Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 31.4 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYISI KONTROL EDİLEBİLİR SEVİYEDE

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var.

* Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin.

06 Eki 2020 - 20:01 - Gündem

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