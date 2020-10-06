Şehit düşen uzman onbaşının naaşı Ordu’ya uğurlandı

Kaza, 13 Ağustos tarihinde Körfez Hacı Osman Mahallesi Nihal Atsız Sokak üzerinde meydana geldi. Kaçak yapıların yıkımı için görevlendirilen jandarma ekipleri, görev sonra birliklerine dönmek üzere 41 KL 239 plakalı midibüse bindi. Yokuş aşağıya inen midibüsün freni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patladı. Midibüs sürücüsü kurtarabilmek için aracı yokuş yukarı olan bir sokağa sokmak istedi. Ancak karşı şeritten gelen 41 ABH 038 plakalı otomobil ile çarpışan midibüs, ardından caminin duvarına çarparak durabildi. Kazada 8 askeri personel yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 8 jandarma personeli çevredeki hastanelere sevk etti. Kazada ağır yaralanan Uzman Onbaşı Orkun Eyice (23), Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Eyice, yaklaşık 1 buçuk aydır süren yaşam savaşına yenik düşerek şehit oldu. Eyice’nin naaşı tamamlanan işlemlerinin ardından Cengiz Topel Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Ordu’ya gönderildi. Burada düzenlenen törene Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, kent protokolü, Eyice’nin silah arkadaşları ve yakınları katıldı. Törenin ardından Eyice’nin naaşı uçağa taşındı. Eyice’nin yakınları ise törende gözyaşlarına hakim olamadı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.