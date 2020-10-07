Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
07 Eki 2020 - 00:24- Spor G: 07 Eki 2020 - 00:26

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk iki tur maç programı açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor eleme turu müsabakaları ile başlıyor. 1. eleme turu maçları 13, 14, 15 Ekim 2. eleme turu müsabakaları ise 20, 21 ve 22 Ekim tarihlerinde oynanacak. İşte program...
mask

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. eleme turu maçları 13, 14 ve 15 Ekim, 2. eleme turu müsabakaları ise 20, 21 ve 22 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Tek maç eleme sistemine göre yapılacak ilk iki turun maç programı şöyle:

1. ELEME TURU

13 Ekim Salı:

13.00 Çarşambaspor-Yozgatspor 1959 (Çarşamba)

14.30 Altındağspor-Çankaya (Çubuk İlçe)

15.30 Bergama Belediyespor-Manisaspor (Bergama 14 Eylül)

14 Ekim Çarşamba:

13.00 Mardin Fosfatspor-Siirt İl Özel İdaresi (21 Kasım)

13.30 Şile Yıldızspor-Modafen (Şile İlçe)

13.30 Arnavutköy Belediyespor-Çengelköy (Silivri)

13.30 Yalovaspor-Halide Edip Adıvarspor (Yalova Atatürk)

13.30 1877 Alemdağspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Alemdağ)

13.30 Belediye Kütahyaspor-Bursa Yıldırımspor (Kütahya Dumlupınar)

13.30 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gölcükspor (Başpınar)

13.30 Fatsa Belediyespor-Yomraspor (Fatsa İlçe)

13.30 Elazığ Karakoçan-Batman Petrolspor (Doğukent)

13.30 Kozanspor-Kahta 02 (İsmet Atlı)

13.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Adıyaman 1954 (Malatya Yeşiltepe Spor Kompleksi)

13.30 İskenderun FK-Payasspor (Stat henüz belli değil)

13.30 Alanya Kestelspor-Karaman Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)

15.00 Tekirdağspor-Bayrampaşaspor (Namık Kemal)

19.00 İçel İdmanyurdu-Ceyhanspor (Mersin)

15 Ekim Perşembe:

13.00 52 Orduspor-Arhavispor (19 Eylül)

14.30 Tokatspor-Erbaaspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

19.00 Isparta 32-Kemerspor 2003 (Isparta Atatürk)

2. ELEME TURU

20 Ekim Salı:

13.00 İçel İdmanyurdu/Ceyhanspor - İskenderun FK/Payasspor

14.30 Belediye Kütahyaspor/Bursa Yıldırımspor - Darıca Gençlerbirliği

19.00 Karşıyaka - Bergama Belediyespor/Manisaspor

21 EKİM ÇARŞAMBA:

13.00 Elazığ Karakoçan/Batman Petrolspor - Diyarbekirspor

13.30 Çatalcaspor - Şile Yıldızspor/Modafen

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor - 1877 Alemdağspor/Edirne Belediyesi Paş Edirnespor

13.30 Tekirdağspor/Bayrampaşaspor - Silivrispor

13.30 Sultanbeyli Belediyespor - Yalovaspor/Halide Edip Adıvarspor

13.30 Esenler Erokspor - Arnavutköy Belediyespor/Çengelköy

13.30 Belediye Derincespor - Altındağspor/Çankaya

13.30 Kırıkkale Büyük Anadoluspor/Gölcükspor - Düzcespor

13.30 1954 Kelkit Belediyespor - Artvin Hopaspor

13.30 Ofspor - Fatsa Belediyespor/Yomraspor

13.30 Cizrespor - Mardin Fosfatspor/Siirt İl Özel İdaresi

13.30 Nevşehir Belediyespor - Kozanspor/Kahta 02

13.30 Karbel Karaköprü Belediyespor - Osmaniyespor

13.30 Muğlaspor - Kızılcabölükspor

13.30 Isparta 32/Kemerspor 2003 - Alanya Kestelspor/Karaman Belediyespor

14.30 68 Aksaray Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor/Adıyaman 1954

19.00 Fethiyespor - Nazilli Belediyespor

22 EKİM PERŞEMBE:

13.00 Ağrı 1970 - 52 Orduspor/Arhavispor

14.30 Tokatspor/Erbaaspor - Çarşambaspor/Yozgatspor 1959

19.00 Bucaspor 1928 - Somaspor

07 Eki 2020 - 00:24 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Cem Sinan Vergül’ün babası vefat etti mask
Cem Sinan Vergül’ün babası vefat etti
Atıcılarımız yine tam 12’den vurdu mask
Atıcılarımız yine tam 12’den vurdu
Kurtar’dan Altın’a tebrik mask
Kurtar’dan Altın’a tebrik
Barış’ın keyfi yerine geldi mask
Barış’ın keyfi yerine geldi
Parıltı’lı bir genç kuşak mask
Parıltı’lı bir genç kuşak
Voleybolcu Güngör’ün basketbolcu oğluna sürpriz mask
Voleybolcu Güngör’ün basketbolcu oğluna sürpriz
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı kodlu uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı kodlu uyarı!
Gebze’de geçici güzergah uygulaması mask
Gebze’de geçici güzergah uygulaması
Hamsinin fiyatını gören şaşkınlığını gizleyemiyor mask
Hamsinin fiyatını gören şaşkınlığını gizleyemiyor
Fatma Genç hayatını kaybetti mask
Fatma Genç hayatını kaybetti
Son 68 yılın en sıcak günü mask
Son 68 yılın en sıcak günü
Kartepe'de otobüs şoförünü bıçakladılar! mask
Kartepe'de otobüs şoförünü bıçakladılar!

GALERİ

Yemek yerken bile çıkarılmayan 'otomatik maske' üretildi mask
Yemek yerken bile çıkarılmayan 'otomatik maske' üretildi
Tokatlı ve tükürüklü kavga kamerada mask
Tokatlı ve tükürüklü kavga kamerada
3. hafta 3 gol 3 ALTIN puan! “3-0” mask
3. hafta 3 gol 3 ALTIN puan! “3-0”
Kocaelispor-Çorumspor FK (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Çorumspor FK (Canlı anlatım)
Kalp krizi geçiren sürücü durağa daldı! 4 YARALI mask
Kalp krizi geçiren sürücü durağa daldı! 4 YARALI
Bu kedilerin yuvası ısı yalıtımlı mask
Bu kedilerin yuvası ısı yalıtımlı
BEĞEN
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL