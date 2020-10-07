Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk iki tur maç programı açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. eleme turu maçları 13, 14 ve 15 Ekim, 2. eleme turu müsabakaları ise 20, 21 ve 22 Ekim tarihlerinde oynanacak.
Tek maç eleme sistemine göre yapılacak ilk iki turun maç programı şöyle:
1. ELEME TURU
13 Ekim Salı:
13.00 Çarşambaspor-Yozgatspor 1959 (Çarşamba)
14.30 Altındağspor-Çankaya (Çubuk İlçe)
15.30 Bergama Belediyespor-Manisaspor (Bergama 14 Eylül)
14 Ekim Çarşamba:
13.00 Mardin Fosfatspor-Siirt İl Özel İdaresi (21 Kasım)
13.30 Şile Yıldızspor-Modafen (Şile İlçe)
13.30 Arnavutköy Belediyespor-Çengelköy (Silivri)
13.30 Yalovaspor-Halide Edip Adıvarspor (Yalova Atatürk)
13.30 1877 Alemdağspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Alemdağ)
13.30 Belediye Kütahyaspor-Bursa Yıldırımspor (Kütahya Dumlupınar)
13.30 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gölcükspor (Başpınar)
13.30 Fatsa Belediyespor-Yomraspor (Fatsa İlçe)
13.30 Elazığ Karakoçan-Batman Petrolspor (Doğukent)
13.30 Kozanspor-Kahta 02 (İsmet Atlı)
13.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Adıyaman 1954 (Malatya Yeşiltepe Spor Kompleksi)
13.30 İskenderun FK-Payasspor (Stat henüz belli değil)
13.30 Alanya Kestelspor-Karaman Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)
15.00 Tekirdağspor-Bayrampaşaspor (Namık Kemal)
19.00 İçel İdmanyurdu-Ceyhanspor (Mersin)
15 Ekim Perşembe:
13.00 52 Orduspor-Arhavispor (19 Eylül)
14.30 Tokatspor-Erbaaspor (Tokat Gaziosmanpaşa)
19.00 Isparta 32-Kemerspor 2003 (Isparta Atatürk)
2. ELEME TURU
20 Ekim Salı:
13.00 İçel İdmanyurdu/Ceyhanspor - İskenderun FK/Payasspor
14.30 Belediye Kütahyaspor/Bursa Yıldırımspor - Darıca Gençlerbirliği
19.00 Karşıyaka - Bergama Belediyespor/Manisaspor
21 EKİM ÇARŞAMBA:
13.00 Elazığ Karakoçan/Batman Petrolspor - Diyarbekirspor
13.30 Çatalcaspor - Şile Yıldızspor/Modafen
13.30 Büyükçekmece Tepecikspor - 1877 Alemdağspor/Edirne Belediyesi Paş Edirnespor
13.30 Tekirdağspor/Bayrampaşaspor - Silivrispor
13.30 Sultanbeyli Belediyespor - Yalovaspor/Halide Edip Adıvarspor
13.30 Esenler Erokspor - Arnavutköy Belediyespor/Çengelköy
13.30 Belediye Derincespor - Altındağspor/Çankaya
13.30 Kırıkkale Büyük Anadoluspor/Gölcükspor - Düzcespor
13.30 1954 Kelkit Belediyespor - Artvin Hopaspor
13.30 Ofspor - Fatsa Belediyespor/Yomraspor
13.30 Cizrespor - Mardin Fosfatspor/Siirt İl Özel İdaresi
13.30 Nevşehir Belediyespor - Kozanspor/Kahta 02
13.30 Karbel Karaköprü Belediyespor - Osmaniyespor
13.30 Muğlaspor - Kızılcabölükspor
13.30 Isparta 32/Kemerspor 2003 - Alanya Kestelspor/Karaman Belediyespor
14.30 68 Aksaray Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor/Adıyaman 1954
19.00 Fethiyespor - Nazilli Belediyespor
22 EKİM PERŞEMBE:
13.00 Ağrı 1970 - 52 Orduspor/Arhavispor
14.30 Tokatspor/Erbaaspor - Çarşambaspor/Yozgatspor 1959
19.00 Bucaspor 1928 - Somaspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.