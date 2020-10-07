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07 Eki 2020 - 11:47- Gündem G: 07 Eki 2020 - 11:54

Zeki Gürsu'nun testi negatif çıktı

Dün kamuoyuna MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu’nun koronavirüsüne yakalandığı haberinden sonra bugün İl Başkanı Aydın Ünlü belge ile cevapladı
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MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu’nun dün yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve Kocaeli SEKA Devlet Hastanesi’nde testi pozitif çıktığı ve Gürsu’nun Körfez Güney Mahallesi'nde bulunan evinde karantina altına olduğu haberlerine karşı İl Başkanlığı’ndan belge ile cevap geldi. Ünlü basın mensupları ile paylaştığı belgede Gürsu’nun Covid-19 testinin negatif olduğunu belgeledi.

07 Eki 2020 - 11:47 - Gündem

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