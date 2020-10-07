Belediye Derince’de 2. Dinçel vak’âsı!

Takımı geçen sezon da çalıştıran Bülent Baturman ile prensipte anlaşılılırken, teknik adam ve ekibinin önceki akşamki antrenmanda takımın başında yerini alması bekleniyordu. Ancak istifa ettiğini şahsi sosyal medya hesabında duyuran Uğur Balcıoğlu, Kocaelispor’u yarı yolda bırakan Selahaddin Dinçel benzeri bir örnekle rapor aldığı için, Bülent Baturman ve ekibinin lisansları çıkarılamadı. Hal böyle olunca ilk çalışmayı da Sportif Direktör Mustafa Polat yaptırdı. Polat ile birlikte yardımcı antrenör Selim Karaaslaner ve kaleci antrenörü Ekrem Taşdemir takımı çalıştıran isimlerdi.