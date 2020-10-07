Belediye Derince’de 2. Dinçel vak’âsı!

Takımı geçen sezon da çalıştıran Bülent Baturman ile prensipte anlaşılılırken, teknik adam ve ekibinin önceki akşamki antrenmanda takımın başında yerini alması bekleniyordu. Ancak istifa ettiğini şahsi sosyal medya hesabında duyuran Uğur Balcıoğlu, Kocaelispor’u yarı yolda bırakan Selahaddin Dinçel benzeri bir örnekle rapor aldığı için, Bülent Baturman ve ekibinin lisansları çıkarılamadı. Hal böyle olunca ilk çalışmayı da Sportif Direktör Mustafa Polat yaptırdı. Polat ile birlikte yardımcı antrenör Selim Karaaslaner ve kaleci antrenörü Ekrem Taşdemir takımı çalıştıran isimlerdi.
07 Eki 2020 - 11:53- Gündem Güncelleme: 07 Eki 2020 - 11:57
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.