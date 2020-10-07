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07 Eki 2020 - 11:53- Gündem G: 07 Eki 2020 - 11:57

Belediye Derince’de 2. Dinçel vak’âsı!

3.Lig 1.Grup’ta iki hafta iyi giden ve pazar gecesi Buca’da fren yapan Belediye Derincespor’da, teknik direktör Uğur Balcıoğlu’nun istifasının ardından Batuman göreve geldi

Erdem ÖVÜÇ
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Takımı geçen sezon da çalıştıran Bülent Baturman ile prensipte anlaşılılırken, teknik adam ve ekibinin önceki akşamki antrenmanda takımın başında yerini alması bekleniyordu. Ancak istifa ettiğini şahsi sosyal medya hesabında duyuran Uğur Balcıoğlu, Kocaelispor’u yarı yolda bırakan Selahaddin Dinçel benzeri bir örnekle rapor aldığı için, Bülent Baturman ve ekibinin lisansları çıkarılamadı. Hal böyle olunca ilk çalışmayı da Sportif Direktör Mustafa Polat yaptırdı. Polat ile birlikte yardımcı antrenör Selim Karaaslaner ve kaleci antrenörü Ekrem Taşdemir takımı çalıştıran isimlerdi. 

07 Eki 2020 - 11:53 - Gündem

Muhabir Erdem Övüç

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