Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
07 Eki 2020 - 12:00- Gündem G: 07 Eki 2020 - 12:01

Türkkan’ın çiftliğinde aylardır yıkım yapılamıyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın bir kısmı TOKİ arazisine kurulduğu belirlenen ve 15 kaçak yapı tespit edilen çiftliğinde Türkkan’ın açtığı dava nedeni ile aylardır yıkım yapılamıyor. Kaçak yapılarda üretimin devam ettiği çiftlikteki yıkılamayan kaçak yapılar havadan görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan çiftlik kaçakta yapılara rağmen üretim sürüyor. Türkkan’a ait çiftlikte Dilovası Belediyesi tarafından Haziran ayında yapılan incelemelerde 15 kaçak yapı ve çiftliğin bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edildi. Tespitler sonrasında Dilovası Belediyesi Encümeni tarafından ruhsata bağlanabilecek yapıların ruhsatlı hale getirilmesi için 1 ay süre verilmesine, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. maddesi kapsamına giren yapıların yıkılmasına, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre tespit edilen 15 adet kaçak yapı için toplam 662 bin 794,44 TL para cezası uygulanmasına, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

MAHKEME YIKIM KARARINI DURDURDU

Çiftlikle ilgili alınan yıkım kararları sonrasında Lütfü Türkkan’a ait Nezir Ağa Çiftliği Et Entegre Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Dilovası Belediyesine dava açıldı. Yıkım kararlarının durdurulmasına yönelik Kocaeli 1. İdare Mahkemesi’nde açılan davada, dava süresince Dilovası Belediyesi tarafından alınan yıkım kararı ve para cezasının durdurulmasına karar verdi. Mahkemede alınan kararda, “Dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabilecek ve etkisi tükenecek nitelikte bulunması nedeniyle davalı idarenin savunması ile ara kararı cevabı gelinceye ve yeni bir karar verilinceye kadar yıkım ve idari para cezasına ilişkin dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

BELEDİYE AYLARDIR MAHKEME KARARI NEDENİYLE YIKIM YAPAMIYOR

Çiftlikteki kaçak yapıların yıkılması için Dilovası Belediyesi tarafından kaçak yapıların boşaltılması için ek süre verildi. Sürenin dolmasının ardından Dilovası Belediyesi Encümenince 22 Temmuz tarihinde alınan kararla kaçak yapıların 7 Ağustos tarihinde yıkılmasına karar verildi. Bu süreçte alınan kararın durdurulması için Lütfü Türkkan’a ait Nezir Ağa Çiftliği Et Entegre Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Dilovası Belediyesine dava açıldı. Kocaeli 1. İdare Mahkemesinde açılan davada alınan kararla yıkım kararının durdurulmasına karar verildi. Dilovası Belediyesi’ne gönderilen mahkeme kararında, “Dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabilecek ve etkisi tükenecek nitelikte bulunması nedeniyle davalı idarenin savunması ile ara kararı cevabı gelinceye ve yeni bir karar verilinceye kadar yıkım ve idari para cezasına ilişkin dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Dilovası Belediyesine gönderilen yazı ile çiftliğe ait yapıların yıkılması ve idari para cezasının uygulanması kararının durdurulmasına karar verildiği bildirildi. Gelen yazı sonrasında konu ile ilgili tekrar toplanan Dilovası Belediyesi Encümeni, yıkım işlemini durdurmak zorunda kaldı.

KAÇAK YAPILAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Mahkeme kararı nedeni ile 15 tane kaçak yapının bulunduğu ve bir kısmının TOKİ arazisi üstünde kurulu bulunan çiftlikte aylardır herhangi bir yıkım yapılamıyor. Drone ile havadan görüntülenen çiftlikte bulunan kaçak yapıların hiçbirinin yıkılmadığı ve yapılarda üretimlerin devam ettiği görüldü.

07 Eki 2020 - 12:00 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Belediye Derince’de 2. Dinçel vak’âsı! mask
Belediye Derince’de 2. Dinçel vak’âsı!
Akçaray artık günde 294 sefer yapıyor mask
Akçaray artık günde 294 sefer yapıyor
Toprak yol köylüleri mağdur etti mask
Toprak yol köylüleri mağdur etti
Eşmeahmediye Mahallesi’nde çevre düzenlemesi mask
Eşmeahmediye Mahallesi’nde çevre düzenlemesi
Büyükşehir ulaşım filosunu genişletiyor 109 yeni nesil otobüs alınacak mask
Büyükşehir ulaşım filosunu genişletiyor 109 yeni nesil otobüs alınacak
Şehit düşen uzman onbaşının naaşı Ordu’ya uğurlandı mask
Şehit düşen uzman onbaşının naaşı Ordu’ya uğurlandı
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı kodlu uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı kodlu uyarı!
Gebze’de geçici güzergah uygulaması mask
Gebze’de geçici güzergah uygulaması
Hamsinin fiyatını gören şaşkınlığını gizleyemiyor mask
Hamsinin fiyatını gören şaşkınlığını gizleyemiyor
Fatma Genç hayatını kaybetti mask
Fatma Genç hayatını kaybetti
Son 68 yılın en sıcak günü mask
Son 68 yılın en sıcak günü
Kartepe'de otobüs şoförünü bıçakladılar! mask
Kartepe'de otobüs şoförünü bıçakladılar!

GALERİ

Cani koca karısını eve kilitleyip ayak tırnaklarını çekti mask
Cani koca karısını eve kilitleyip ayak tırnaklarını çekti
Devlet Hastanesi önünde koronavirüs kuyruğu mask
Devlet Hastanesi önünde koronavirüs kuyruğu
Organize sanayi bölgesinden yayılan koku ilçeyi ayağa kaldırdı mask
Organize sanayi bölgesinden yayılan koku ilçeyi ayağa kaldırdı
Yemek yerken bile çıkarılmayan 'otomatik maske' üretildi mask
Yemek yerken bile çıkarılmayan 'otomatik maske' üretildi
Tokatlı ve tükürüklü kavga kamerada mask
Tokatlı ve tükürüklü kavga kamerada
3. hafta 3 gol 3 ALTIN puan! “3-0” mask
3. hafta 3 gol 3 ALTIN puan! “3-0”
BEĞEN
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL